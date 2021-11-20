Ян Арт о продуктовой корзине: В ней сплошные овощи, но мы не едим столько морковки

Продуктовая корзина и «борщевой набор», от которых отталкиваются при определении уровня инфляции, полностью состоят из овощей и не учитывают мясо. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» рассказал руководитель проекта Finversia Ян Арт.

«Рост цен действительно зашкаливает, — добавил он. — Мы видим потрясающую совершенно динамику, причем она измеряется по-разному: медианная, не медианная, средневзвешенная, на коротком интервале. Нам дают четыре разные цифры инфляции».

Специалист напомнил, что по официальным подсчетам ЦБ инфляция держится на уровне 7,4% и превышает заявленные 4%. При этом возврат к 4,5%, по данным регулятора, возможен лишь «ровно через год», то есть «даже не в начале и не в первой половине 2022-го».

Однако определение уровня роста цен зависит от того, что именно включать в предметы первой необходимости.

«Если б мы были кролики, то наша личная инфляция, которую мы ощущаем в кошельках, укладывалась бы в 7% — тут вопросов нет — все правильно подсчитано. Другое дело, что считать предметами первой необходимости и как измерять», — заявил Арт, комментируя состав продуктовой корзины.

Сам аналитик полагает, что инфляция в России в настоящее время оценивается «двузначными цифрами».