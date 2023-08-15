Ямпольская: Волосатые Барби и Золушки с 44 размером ноги россиянам неинтересны

Елена Ямпольская Фото: vk.com/id708069808

Сердца русских людей больше не очарованы современной западной культурой. Такое мнение выразила в своем телеграм-канале депутат, председатель Комитета Госудумы по культуре Елена Ямпольская.

«В ней нет больше очарования для русского сердца. В прежней есть, а в нынешней нет. Но ведь прежняя в местах своего традиционного бытования более не актуальна. Зато актуально всякое лгбтбдсмблм, непроизносимое и неудобоваримое», – отметила Ямпольская.

По ее словам, сейчас из жизни россиян выветриваются западные герои, образы и игрушки, и жителей нашей страны уже «не напрягает» отсутствие свежих голливудских релизов в кинотеатрах.

«Волосатые Барби, черные Белоснежки, Золушки с 44 размером ноги — все это россиянину и смешно, и противно, и глубоко неинтересно», – отметила Ямпольская, сославшись на видео с новой куклой Барби, которую можно брить.

Депутат вспомнила, что существовавшая ранее западная культура была «дьявольски обаятельна», и именно очарованность ей сыграла грандиозную роль в распаде СССР. «Не устояли перед чужой легендой. Теперь легенды нет. Схлопнулась, и только дымок пошел. Очень вовремя, спасибо», – отметила Ямпольская.

Она выразила уверенность в том, что россияне больше не предпочтут своему чужое и их открытые любой красоте сердца, будут верными, прежде всего, красоте родной. «Провидение дает нам уникальный шанс выбраться из-под обломков чужого обаяния», – отметила депутат.