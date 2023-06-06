Ямпольская в День русского языка в Казани прочитала наизусть «Сказку о царе Салтане»

В праздничных мероприятиях в Казани, посвященных Дню русского языка и дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина, приняла участие председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская. Она возложила цветы к памятнику поэта, а также прочитала его стихи.

«Еще никогда так не совпадало, чтобы я 6 июня была в Татарстане и в Казани. Меня поразила эта история с двумя памятниками Габдулле Тукаю и Александру Пушкину: 26 апреля все приходят к Тукаю, а 6 июня – к Пушкину. Сегодня около памяника Пушкину пели, читали стихи, было море цветов...», – поделилась она впечатлениями.

Пушкин находился в Казани всего 55 часов в сентябре 1833 года, но это событие вошло в историю, добавила Ямпольская. «55 часов стали предметом гордости на 190 лет. И это, конечно, потрясающе», – подчеркнула она.

По словам депутата, она часто читает сказки Пушкина своей дочери перед сном наизусть. По просьбе журналистов она процитировала открывок из его произведения «Сказка о царе Салтане».

В Казань Ямпольская прибыла для участия в выездном заседании комитета Госдумы по культуре, которое прошло в здании Присутственных мест Казанского Кремля. На нем обсуждался вопрос создания правовых и организационных основ для обеспечения сохранения этнокультурного разнообразия в России. Участие в заседании приняли, в том числе, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпенко, первый зампред комитета ГД по культуре, певец Денис Майданов, член комитета ГД по культуре Ольга Германова, вице-прембер РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие.