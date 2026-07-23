Ямпольская: устная часть ЕГЭ нужна, так как школьник должен уметь общаться

Советник президента РФ Елена Ямпольская в диалоге с «Ведомостями» поддержала введение устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. По ее мнению, это важно не только из-за развития нейросетей: школьник должен уметь общаться.

Она отметила, что школьник, получивший среднее образование, должен давать аргументированные ответы, грамотно и четко формулировать мысли, быстро реагировать на дополнительные вопросы и правильно их понимать.

При этом Ямпольская убеждена, что отдельный предмет «культура речи» в школах не нужен, поскольку она будет широко представлена в новых единых государственных учебниках по русскому языку и литературе.

Советник президента также высоко оценила рост среднего балла ЕГЭ по русскому языку в этом году – до 63,06. Число стобалльников достигло почти 2000 человек, тогда как год назад их было менее 1500.

Она выразила уверенность, что показатели улучшатся после синхронизации контрольно-измерительных материалов ЕГЭ с едиными государственными учебниками, что, по ее прогнозу, произойдет в июне 2029 года. Ямпольская отметила, что ребенок, который учился и открывал учебники, не столкнется с сюрпризами на экзамене.

О возможном введении устной части на ЕГЭ по гуманитарным предметам стало известно 17 июля. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что разработка новой модели начнется в ближайшее время, переход планируется до 2030 года.