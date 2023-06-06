Ямпольская: Татарстан внес вклад в сохранение этнокультурного достояния России

Национальное и этнокультурное разнообразие являются безусловным преимуществом Российской Федерации, а Татарстан держит высокую планку в вопросе его сохранения. Об этом заявила сегодня председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская на выездном заседании этого комитета в Казани.

«Этнокультурное разнообразие защищено Конституцией и основами законодательства о культуре, Указом Президента „Об основах государственной и культурной политики“ и законом об этнокультурном достоянии Российской Федерации», — сказала парламентарий, открывая встречу.

Спикер напомнила, что закон об этнокультурном достоянии России был принят в прошлом году.

«Среди тех, кто начинал думать об этом законодательном акте, кто формулировал первые посылы, были деятели культуры и руководители Татарстана. Свой вклад республика тоже внесла. Сегодня мы будем говорить как о дальнейшем развитии законодательного аспекта, так и о том, какие нормативные акты приняты и какие еще предстоит принять в поддержку закона», — отметила Ямпольская.

По ее мнению, защита этнокультурного разнообразия сегодня — едва ли не главная тема, потому что это именно то, что обеспечивает единство народа, знакомит детей с национальными традициями, которые на протяжении веков хранили предки нынешних поколений, а также дает возможность ощутить, что люди живут в своем доме, на своей земле.

«Это два важнейших аспекта — ощущать себя в родном доме среди родных и сплачиваться с теми, кто живет рядом. Это могут быть народы другой национальности и вероисповедания, но мы все исторически живем на одной земле. Мы никогда не создавали в России так называемый плавильный котел, когда всех пытаются привести к единому знаменателю и загнать в единые рамки, а потом эти котлы бурлят, кипят, переваливаются через край и взрываются», — поделилась собственным видением исторических механизмов российского государственного строительства Ямпольская.

Депутат отметила, что народы, компактно проживающие в России, отличаются друг от друга. У каждого из них своя красота, завещанная предками, которая хранится в песнях, костюмах, традициях, танцах, театральной и изобразительной культуре.

«Не секрет, что сейчас против России развязана война, прежде всего в гуманитарном поле. Эта война будет вестись прежде всего за души наших детей и молодежи. И от того, что мы сегодня обсуждаем, во много зависит наше будущее, потому что этнокультурное разнообразие — основа единства народа и та атмосфера, в которой должны расти наши дети», — сказала Елена Ямпольская, связав тему заседания комитета и свое понимание актуальной геополитической обстановки.

Выездное заседание Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре прошло сегодня в здании присутственных мест Казанского Кремля. Его участники обсудили вопрос создания правовых и организационных основ для обеспечения сохранения этнокультурного разнообразия в Российской Федерации. В мероприятии принимали участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре певец Денис Майданов, член комитета Государственной Думы по культуре Ольга Германова, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие официальные лица.