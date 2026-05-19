Ямочный ремонт на региональных дорогах РТ выполнен более чем наполовину

На региональных автодорогах в Татарстане ямочный ремонт выполнен на площади 258 тыс. кв. метров. Всего на дорогах регионального значения ямочный ремонт планируется провести на площади около 400 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ямочный ремонт осуществляется за счет средств, выделенных на текущее содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения», – отметили в министерстве.

Сейчас в республике запущено 32 асфальтобетонных завода. Укладка, применяемые материалы, подбор асфальтобетонных смесей, контроль качества выполняются согласно требованиям ГОСТа, уточнили в ведомстве.