Якуты и вьетнамцы, ягуар и волки: Казанский цирк открыл МиниФест мира «Эхо Азии»

В Казанском цирке большой интернациональной программой открылся 135-й сезон. Обновленная к новому сезону цирка за 20 млн рублей арена до 1 декабря будет объединять юных воспитанников Детской цирковой школы Казани и искусных, признанных артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, а также из Бурятии, Удмуртии и Якутии. По легенде шоу, космический аппарат со всеми ними приземляется в Казани, давая возможность жителям и гостям города увидеть уникальную палитру национальных цирков.

Название «МиниФест мира» нарочно созвучно со словом «манифест». Это акцент на том, что циркачи всех стран стремятся к миру, добру и гармонии, а в Казани добрососедствуют культуры Востока и Запада.

Евгения Верлатая

В первом отделении зрители увидят групповой вольтиж «Поющие стрелы» от Бурятского цирка, игру с диаболо (разновидность жонглирования) от братьев Калашниковых из Удмуртии, воздушных гимнасток дуэта «Селестия» из Якутии, а также дрессированных собак Евгении Верлатой из Смоленской области и лошадей акробатического ансамбля «Барыс» из Казахстана.

Трио канатоходцев «Антик»

Заставит зал всерьез поволноваться трио канатоходцев «Антик» из Башкирии с номером «Нерв». В одном из эпизодов один из них идет по канату, балансируя шестом и неся на себе ещё двух партнёров, которые стоят на нем и друг на друге.

Феруз Юсупов

Силач из Узбекистана Феруз Юсупов продемонстрирует силовой экстрим, подняв единовременно гири весом в 200 кг. Но для начала он испытает одного из зрителей, предложив поднять в вытянутой руке над собой 70-килограммовую гирю.

Второе отделение дрессировщица Евгения Верлатая открывает вместе с ягуаром, пумой и волками. Кошачьи и представители семейства псовых один из эпизодов номера «Волки в городе» выполняют совместно.

VIRTUOSO

Удивят публику групповые жонглеры из Казахстана VIRTUOSO. Трое мужчин на арене и девушка в воздухе поистине виртуозно будут не просто перебрасывать кегли друг другу, но и успевать это на раскачивающемся тросе. В 2013 году жонглеры завоевали золото Международного циркового фестиваля в китайском городе Чанжа.

Анна Ивачева

Гордость Казани в программе «Эхо Азии» - воспитанница Детской цирковой школы воздушная гимнастка Анна Ивачева. Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского цирка, девушке 14 лет, в цирковой школе она занимается с 8 лет.

«Эквилибр “Сандугач“ – ее дебют с сольным номером», - подчеркнули в цирке.

Андрей Погорелов

Самыми завораживающими и сильными в программе, пожалуй, можно назвать завершающие номера «Wheel of fire» экстрим-акробата на семафора Андрея Погорелова из Оренбургской области и воздушных гимнастов на ремнях из Вьетнама Нгуен Тхи Хоа и Чхиа Хуен Фуок с лиричным «Moment of love». Жанры и настроение этих двух номеров кардинально разные, но зрителям было бы трудно решить, какой же из них лучше.

Семафор – визуально очень необычная и громоздкая инженерная конструкция. Она вращается подобно самым экстремальным аттракционам, только артист в ней ничем не закреплён, а наоборот перемещается внутри нее и снаружи, удерживая равновесие, в том числе в прыжке и с повязкой на глазах. Андрей Погорелов единственный в мире делает на семафоре сальто с пируэтом.

Нгуен Тхи Хоа и Чхиа Хуен Фуок

Артисты из Вьетнама демонстрируют поистине интернациональное цирковое мастерство. Пара не стала погружать Казань в культуру родной страны ни выбором костюмов в ее традициях, ни музыкой и темой своего выступления. Свой номер они выполняли под песню на «Ti amero» (пер. - я тебя люблю). Больше 10 лет назад это был мировой хит интернационального квартета Il divo, который занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный коммерческий проект 2006 года. На итальянском песню, под которую парят гимнасты, поют испанец, швед, француз и американец. Но и без перевода слов каждому зрителю понятна любовная лиричность музыки и пластики артистов.

Нгуен Тхи Хоа и Чхиа Хуен Фуок получили гран-при VII международного циркового фестиваля «МАМОНТенок – 2024» в Якутии, а также в их копилке золото международных цирковых фестивалях в Болгарии, Казахстане и Вьетнаме, серебряная медаль фестиваля «Золотой слон» в Испании и бронзовая на Международном цирковом фестивале «Эхо Азии» в Казахстане.

Антон и Лия Гисметуловы

Специально для столицы Татарстана, к слову, шоу «Эхо Азии» поставили уроженцы республики, выпускники ГИТИСа, молодые и уже успешные главный режиссер Артур Амиров и постановщик Лия Гисметуллова. Первый успел стать стипендиатом Раиса Татарстана в области культуры и представлял Россию на 16-й лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии, в профбагаже второй – постановка симфонического шоу «Гарри Поттер» и юбилейного шоу государственного ансамбля «Гжель» в Кремлевском дворце. Хореографию для программы придумал ещё один выпускник ГИТИСа, участник проекта «Новые танцы» на ТНТ Антон Гисметуллов.

Международный цирковой фестиваль «Эхо Азии» существует уже 15 лет. Он инициирован Казахстаном и проводился прежде в Астане. В этом году проведение фестиваля в Казани приурочено к саммиту БРИКС.

фото и видео: «Татар-информ»