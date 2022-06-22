Якутского всадника Дугуйдана Винокурова встретили в Татарстане баурсаком

Через Республику Татарстан пролег маршрут похода уже ставшего знаменитым якутского коневода Дугуйдана Винокурова. Отважного путешественника, решившегося пройти путь от «полюса холода» Оймяконского улуса Якутии до Москвы, встретили в Татарстане.

Якутского всадника угостили национальным блюдом — баурсаком и исполнили для него песни под гармонь. Днем ранее он пересек границу Башкортостана, где ему также устроили теплый прием и провели экскурсию.

Маршрут конного перехода протяженностью в 11 тыс. километров проходит по территории 15 регионов России. Отправившись в путь 5 марта прошлого года, сейчас Дугуйдан на своих конях прошел уже больше 9 тыс. километров. Путь экспедиции проложен по старым конным тропам вдали от федеральных трасс.

Дугуйдану Винокурову — 30 лет, он потомственный коневод в третьем поколении. Дома необычного путешественника ждут жена и двое детей — десятилетняя дочь Диана и девятилетний сын Дархан.

«Мои дед и отец всегда занимались коневодством, так что я буквально с рождения с лошадьми, — рассказал Дугуйдан Винокуров. — В нашем хозяйстве 250 голов лошадей якутской породы. Существует стереотип: Якутия — это холод, алмазы и олени. Но якуты практически не занимаются оленеводством, мы разводим лошадей! В Республике Саха — 700 тыс. голов лошадей местной якутской породы, по численности лошадиного поголовья мы занимаем первое место по России. В Якутии проживает около одного миллиона человек, из них примерно четыреста тысяч — якуты. Получается, что на каждого якута приходится по две лошади».

Изначально в состав экспедиции входили двое всадников и четыре лошади, но, к сожалению, через какое-то время напарник Дугуйдана Винокурова был вынужден вернуться домой. Сейчас коневод едет один, с ним две лошади якутской породы — мерины, саврасый Хастах и серый Хонгор.

Хастах — любимец дочери путешественника Дианы. Дугуйдан старается каждый день выходить на связь с семьей, и дочка всегда интересуется здоровьем лошади. Обе лошади отлично себя чувствуют. «Якутская лошадь, что называется, обточена самой природой, это самое выносливое домашнее животное в мире и одна из самых древних пород лошадей», — рассказал коневод.

Вместе с Дугуйданом Винокуровым и лошадьми сейчас следует машина сопровождения, выделенная спонсором из Иркутска. На машине перевозят воду и овес, который очень пригодился зимой. Сейчас лошади в основном питаются травой. В день удается проходить по 45–60 километров.

Цель путешествия — популяризация конного туризма и конного спорта. «Хочу, чтобы про якутскую породу лошадей узнала вся Россия и весь мир! Наши лошади не отличаются красотой, но они замечательно выносливы и неприхотливы, идеальны для долгих переходов», — подчеркнул Дугуйдан.

Конный переход завершится в июле этого года на торжественном открытии Дней Республики Саха (Якутия) в Москве, где наездники в национальных костюмах продемонстрируют героических лошадей, украшенных на якутский манер.

Тем временем в Якутске сегодня стартовали Дни Татарстана, в рамках которых будет представлена обширная программа для ознакомления жителей и гостей Якутии с культурой республики, обычаями и традициями края.

В программу вошли показы татарстанского кино, спектакли, выставки, выступления ведущих творческих коллективов, круглые столы, презентации и многое другое.

24 июня в Якутске ждут Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ожидается, что он совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым возложит цветы к памятнику писателю Платону Ойунскому и заложит первый камень на строительстве сквера «Казанский» в столице региона.

Затем руководители республик примут участие в деловом форуме «Татарстан — Якутия», где будут обсуждаться пути развития двусторонних торгово-экономических связей. Ожидается, что форум посетят представители крупнейших компаний Татарстана и Якутии, в том числе «Татнефти», КАМАЗа, АЛРОСА, «Сахатранснефтегаза» и другиее.