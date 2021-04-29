Якутский Тарантино представит в Альметьевском драмтеатре испанскую премьеру

Провокационный и неординарный

В театральном закулисье Потапов известен как самый провокационный и неординарный режиссер. В Альметьевском драмтеатре он оказался благодаря проекту «Культура малой Родины».

«В рамках этого проекта мы имеем возможность приглашать прославленных режиссеров», — отметила директор театра Фарида Исмагилова, которая до работы с Потаповым вживую посмотрела шесть его спектаклей, в том числе знаменитую постановку «Оборотень» в театре R. A. A. A. M. (Эстония).

Чтобы записаться в очередь к режиссеру, Фарида Исмагилова поехала в Мензелинский драмтеатр, где в то время Потапов работал над спектаклем «Иблис».

«Это было в ноябре 2019 года, но он тогда не смог приехать. Работать над премьерой в драмтеатре Альметьевска он начал лишь в конце марта 2021 года», — рассказала собеседница агентства.

Спектакль удалось поставить почти за месяц. «В такие относительно короткие сроки Потапов ставит спектакли. Ранее я слышала о нем, что он очень быстро работает, и вот сейчас убедилась в этом», — поделилась Фарида Исмагилова.

Трудности перевода

Самым сложным для Потапова в Альметьевском драмтеатре оказалась работа с переводчиком, так как спектакль ставится на татарском языке. «Конечно, через переводчика работать сложно. Сидит переводчик и говорит мне слова, и я пытаюсь на другом уровне найти с актерами общий язык», — говорит режиссер.

Фарида Исмагилова отмечает, что до Альметьевского драмтеатра Потапов работал в Мензелинском театре, где спектакли также ставятся на татарском языке, а еще в Эстонии и Хорватии.

В Альметьевском театре работа режиссера происходит при помощи переводчика, прогоны спектаклей слушает в наушниках. «Есть понятие “театральный язык”. В данном случае он самый главный. А перевести, мы ему всегда переведем», — отмечает директор драмтеатра.

История о ценности Жизни и небоязни Смерти

Предстоящая премьера — история о ценности Жизни и небоязни Смерти. События разворачиваются в некогда богатом доме. Женщина четыре года назад потеряла взрослую дочь. И с тех пор безутешная мать все подчинила своей скорби: она запрещает своим детям играть, смеяться, ходить в школу. Однажды у них в доме появляется загадочная Странница, с появлением которой гнетущая обстановка в доме меняется в лучшую сторону. Только благодаря ей в этой семье поймут, какая великая ценность — Жизнь.

«Мы ставим испанскую вещь. Альметьевский драмтеатр знакомит татарского зрителя с образцами мировой культуры. У нас есть и Брехт, и Шекспир, и теперь Алехандро Касона — это очень известный драматург не только в Испании, но и в мире. Он известен по пьесе „Деревья умирают стоя“», — рассказала Фарида Исмагилова.

Пьеса «Та, которую не ждали», или «Утренняя фея», не так распространена, известно всего четыре-пять постановок. «Мы взяли редкую вещь для показа», — отмечает Исмагилова.

Сергей Потапов: «Я — гений!»

О себе режиссер Сергей Потапов заявляет, что он гений. «Я — гений! Гений — это есть душа! Я — душа!» Вот и на этот раз на сцене будет твориться, возможно, что-то непривычное для татарского зрителя.

Сначала у постановщика была задумка перевести пьесу с испанской на татарскую почву, но потом он отказался от этой идеи. Так что спектакль погрузит зрителя в настоящую Испанию, будут звучать испанские мотивы, испанские танцы. Музыку режиссер подбирал сам, над движениями актеров работала хореограф Алина Мостаева, художник по костюмам — Чулпан Азаматова.

Сергей Потапов работал во многих театрах мира. В Париже в театре Le Hublot ставил спектакль «Мечта мира», а его спектакль «Макбет» (Мензелинский драмтеатр им. С. Амутбаева) был номинирован на Российскую национальную премию «Золотая маска» и получил специальный приз жюри «За яркий артистизм, сочетание национальных традиций с поэтикой европейского авангарда». В качестве режиссера снял фильмы «Любовь моя», «Тыын», «Причуды дождя», «Покуда будет ветер».

В театре ожидают аншлаг

Билеты в театр раскуплены за несколько дней до премьеры. По условиям Роспотребнадзора, количество зрителей не должно превышать 75%.

«Это для нас аншлаг. Мы очень волнуемся, слов нет. Впрочем, как и перед каждой премьерой. Для нас одинаково дорог выход каждого спектакля. Сейчас в театре такая звенящая атмосфера: вот оно, вот оно!» — поделилась Фарида Исмагилова, выразив надежду, что спектакль найдет своего зрителя.

Фотографии предоставлены Альметьевским драмтеатром. Автор фото: Татьяна Афонина.