Якутский писатель предложил тюркским народам совместно вести исследование истории

Для выяснения истинной истории тюркские народы должны совместно проводить научно-исследовательские работы в этой области. Такое мнение высказал народный писатель Якутии, автор романа «Хуннские повести» Николай Лугинов на круглом столе «Национальные литературы в контексте культурной интеграции» в Институте языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова в Казани.

«После ознакомления с произведением читатель получает представление о месте каждого народа. Перед тем, как писать „Хуннские повести“ я поставил именно такую цель. Тюркский мир разложен на много частей. Каждый из народов считает себя главным. Но история монгольского периода в каждом народе дается по-своему. Для правильного понимания истории, хотелось бы, чтобы тюркские народы вместе вели исследования», — сказал Николай Логинов.

По словам писателя, каждый народ стремится «исправить» историю на свое усмотрение. «Если в истории дается объяснение места и роли каждого народа — это хорошо. Но каждый любит учить других. Зачастую в истории истина скрывается. Прискорбно знать, что реальные события остаются неупомянутыми. Было бы хорошо, если вместе будем стремиться выяснить истину», — сказал писатель.