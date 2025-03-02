Якутские журналисты познакомились с культурой кряшен в Пестречинском районе РТ

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Журналисты издания «Улус.Медиа» медиакомпании «Сахапечать» из Республики Саха (Якутия) совершили рабочую поездку в Пестречинский район Татарстана. Одним из ключевых пунктов их маршрута стало село Кряш-Серда, где представители СМИ познакомились с уникальной культурой и традициями кряшенского народа.

Шеф-редактор издания Елизавета Васильева отметила, что сотрудничество с медиахолдингом «Татмедиа», начавшееся еще в 2021 году, сыграло значительную роль в организации этой командировки. По ее словам, главная цель визита – показать читателям особенности жизни татарского народа, передать атмосферу сельского быта и познакомить аудиторию с культурными традициями.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Мы специально выезжаем в районы, чтобы рассказать, как живут люди в деревнях, какой у них уклад жизни. Нас очень тепло приняли, и мы благодарны за это. Наша республика тоже многонациональная: у нас живут якуты, русские, эвены, долганы, татары и другие народы», – поделилась впечатлениями Васильева.

Во время визита гостей познакомили с деятельностью Кряш-Сердинского сельского дома культуры. Его художественный руководитель Ольга Семенова рассказала о работе местных фольклорных коллективов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В селе действуют три ансамбля: «Чулпы», в который входят представители старшего поколения, молодежная группа «Сэяр» и детский коллектив «Елмай», объединяющий школьников.

«Мы говорим и на татарском, и на своем, кряшенском языке (речь идет о кряшенских говорах татарского языка – прим. Т-и), наша религия – православие. Мы сохраняем традиционные обряды, национальные костюмы и даже народные инструменты», – рассказала Семенова, подчеркивая важность сохранения самобытности кряшенской культуры.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Интерес журналистов вызвало и традиционное женское украшение тамакса, о котором подробно рассказала местный библиотекарь Лидия Яковлева.

«В старину по нему можно было узнать, насколько человек состоятельный, ведь использовались настоящие монеты. Кроме того, это украшение служило оберегом», – пояснила она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Заместитель главного редактора «Улус-медиа» Зинаида Григорьева отметила сходство в элементах традиционных нарядов якутов и кряшен.

«У нас одежда немного похожа, но узоры разные. У девушек есть что-то близкое к тамаксе, но подлиннее и из серебра. Впечатления у меня самые положительные, я открыла для себя новый народ», – призналась она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Программа визита журналистов в Татарстан оказалась насыщенной. За неделю они успели посетить театр имени Галиасгара Камала, техникум художественных промыслов, полилингвальную школу «Адымнар» в Казани. В Зеленодольском районе гости встретились с молодой татарской семьей и познакомились с местным мастером-ремесленником.

В ходе поездки представители якутского издания активно собирали фото-, видео- и текстовые материалы. Вся эта информация будет использована для освещения предстоящего федерального Сабантуя, который пройдет в Якутии в июне этого года.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой