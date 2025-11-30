Якутские театры в Казани: премьера «Удаганок», шедевр ЮНЕСКО и «зависть» к камаловцам

Три ведущих театра Республики Саха (Якутия) завершили свои гастроли в Казани. Они представили жителям и гостям столицы национальные эпосы олонхо – шедевр нематериального культурного наследия человечества. Показ спектаклей состоялся на сценах театра имени Камала. Подробнее – в материале «Татар-информа».





На сцене Камаловского театра артисты трех якутских театров воссоединились в финале своих поволжских гастролей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шедевр, который укрепляет духовные ценности

На сцене Камаловского театра артисты трех якутских театров воссоединились в финале своих поволжских гастролей. Саха академический театр, Национальный театр танцев и Театр Олонхо гастролировали при поддержке «Росконцерта» по Мордовии, Марий Эл и Татарстану. Театр Олонхо прибыл в Казань из Буинска.

«Так получилось, что мы в один день собрались в Казани, чтобы показать олонхо (эпическая традиция якутов и долган, – прим. Т-и) специально для ее жителей», – рассказал журналистам министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.

Афанасий Ноев: «Своим шедевром олонхо мы укрепляем духовно-нравственные ценности не только якутского народа, но и народа России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зрителям представили два проекта. Первый – спектакль «Удаганки» Театра Олонхо, основанного в 2008 году известным якутским режиссером, экс-министром культуры Саха и государственным советником республики Андреем Борисовым. Второй – масштабное театрализованное представление «Олонхо – Вечное эхо Евразии», созданное силами всех трех коллективов.

«Своим шедевром олонхо мы укрепляем духовно-нравственные ценности не только якутского народа, но и народа России», – подчеркнул Ноев.

Спектакль «Удаганки» был восстановлен к поволжским гастролям и представлен «молодыми артистами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Таких «Удаганок» не видели даже в Якутии

Десять лет назад спектакль «Удаганки» был номинирован на «Золотую маску», а в этом году вошел в Золотой фонд театральных постановок России. В основе его сюжета лежит олонхо о двух сестрах-шаманках. Считается, что женщины-шаманки (удаганки) обладают большей силой, чем шаманы-мужчины. Однажды духи Нижнего мира похищают старшую удаганку, но после долгого противостояния сестрам удается одержать победу над темными силами и вернуться домой. Сестры решают стать земными женщинами и добиваются любви двух богатырей Срединного мира. Так они становятся родоначальницами племени Айыы, прародительницами народа Саха.

Спектакль «Удаганки» был восстановлен к поволжским гастролям и представлен «молодыми артистами». Главный режиссер Театра Олонхо Роман Дорофеев рассказал корреспонденту «Татар-информа», что актриса Галина Тихонова, исполнявшая роль главной героини (младшей удаганки Айгыр), шесть лет назад ушла из жизни. С тех пор спектакль был «заморожен».

«Это премьера, и даже в самой Якутии восстановленный спектакль еще не был показан», – рассказал в день казанской премьеры Дорофеев.

Главным событием гастролей стал показ «Олонхо – Вечное эхо Евразии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мосты дружбы и зависть Борисова

Главным же событием гастролей стал показ «Олонхо – Вечное эхо Евразии». Для зрителей в фойе театра протянули настоящий якутский салама – веревку, сплетенную из конских волос. Всем желающим женщины в национальных костюмах раздавали цветные ленты, которые можно было повязать на салама и загадать желание.

«Олонхо – это наш героический эпос, в котором рассказывается о борьбе добра и зла. Главными героями выступают девушка-красавица и ее жених-богатырь, по-нашему «боотур». Девушку крадут злые силы, демоны из Нижнего мира. Мир у нас разделен на три мира: Верхний, Срединный и Нижний. Все это объединяет древнее дерево Аал Луук мас», – рассказала «Татар-информу» актриса Саха академического театра Сандара Федотова.

Айрат Зарипов: «Для нас большая честь принимать представителей яркой и самобытной культуры Республики Саха» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Показ театрализованного представления начался со слов приветствия от почетных гостей вечера. Несколько слов сказал председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

«Для нас большая честь принимать представителей яркой и самобытной культуры Республики Саха. Их приезд – значимое событие, которое укрепляет мосты дружбы между народами Татарстана и Якутии», – сказал он.

Тему дружбы двух республик поддержал министр культуры Якутии. Афанасий Ноев уже неоднократно подчеркивал в своих интервью, что в 2021 году Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Саха Айсен Николаев подписали соглашение, закрепившее дружеские отношения между двумя регионами. Эти отношения были заложены еще в 1996 году, когда подобное соглашение подписали первые президенты Татарстана Минтимер Шаймиев и Республики Саха Михаил Николаев.

Официальный тон открытия разбавили Андрей Борисов и главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

«Мне два моих лучших друга показали новый театр, после чего Ильфир Якупов (первый заместитель худрука театра Камала, – прим. Т-и) спросил, почему у меня плохое настроение. Ну какое может быть после этого настроение? От зависти, понимаете?» – разыграл на сцене анекдот Борисов.

В Театре Камала для показа «Удаганок» был выбран Восточный зал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Олонхо специально для театра Камала

В Театре Камала для показа «Удаганок» был выбран Восточный зал. Эту круговую арену Дорофеев назвал потрясающей, добавив, что подобная сцена появится в Арктическом центре эпоса и искусств в Якутске, который планируют открыть в 2026 году.

Как оказалось, Афанасий Ноев присутствовал на открытии театра Камала по приглашению министра культуры РТ Ирады Аюповой.

«Конечно, я был впечатлен. Мы и наш народный артист, уникальный режиссер современности Андрей Борисов хотели поставить здесь олонхо. Он специально сделал постановку для театра Камала», – сказал Ноев «Татар-информу».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению якутского министра культуры, по универсальности и возможностям театр Камала – одна из лучших площадок в России. Он также выразил уверенность, что строящийся Арктический центр эпоса и искусств будет такой же универсальной площадкой для театров Республики Саха.

«Может быть, через пару лет мы будем наслаждаться постановками театров Татарстана у нас в республике», – добавил Ноев.