28 ноября открывается народное голосование за звание молодежной столицы страны. Якутск пробился в финальный этап, сообщается на канале «Якутск – Молодежная столица» в МАКС.

По условиям конкурса голоса жителей самой Якутии не учитываются: отдать голос за город могут только люди с пропиской за пределами республики. Именно поэтому организаторы особенно рассчитывают на помощь друзей и знакомых по всей стране.

Чтобы поддержать Якутск, нужно перейти по ссылке, авторизоваться через портал госуслуг, выбрать Якутск и нажать кнопку подтверждения.

Организаторы призвали тех, кто не живет в Якутии, проголосовать лично, а жителей республики – переслать сообщение тем, кто способен отдать голос за город. Один репост, по их оценке, способен принести десятки голосов.

В обращении подчеркивается, что Якутск – это самобытная культура, сильная молодежь и город, который умеет удивлять. Авторы инициативы предложили показать это всей стране.