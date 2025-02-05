Якушев: Важно, чтобы люди чувствовали себя членами огромной семьи под названием «Россия»

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Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев обозначил основные направления работы партии в Год муниципального депутата. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Работа с муниципальными депутатами будет развиваться по четырем направлениям: популяризация лучших муниципальных практик, внедрение эффективных форматов командной работы, развитие горизонтальных связей и обучение муниципальных депутатов на площадке Высшей партийной школы.

Для выбора лучших практик повседневной работы муниципальных депутатов «Единая Россия» организует специальный конкурс.«Положение о конкурсе сейчас разрабатывается и будет направлено в регионы для обсуждения», – отметил Владимир Якушев на первом тематическом Форуме муниципальных депутатов, который состоялся в ЛНР.

Что касается форматов работы депутатских фракций муниципального уровня при взаимодействии с избирателями и с органами власти на местах, то наиболее эффективные модели и опыт предполагается отмечать и тиражировать в масштабах страны.

Третье направление – это развитие горизонтальных связей между депутатами разных регионов. По мнению секретаря Генсовета, соответствующую работу необходимо начинать с регионов-шефов и укреплять взаимодействие на уровне муниципальных депутатов.

Говоря о предстоящем обучении на площадке Высшей партийной школы, Якушев подчеркнул, что учебная программа версталась с учетом запросов муниципальных депутатов.

«Главная идея – вооружить вас дополнительными компетенциями, которые нужны для более эффективной депутатской работы», – акцентировал он.

Кроме того, в Год муниципального депутата «Единая Россия» проведет сбор инициатив по совершенствованию законодательства, касающегося работы муниципальных депутатов.

«Принципиально важно, чтобы в новых регионах налаживалась мирная жизнь, чтобы люди чувствовали, что стали членами огромной семьи под названием "Россия". Со стороны центральных органов партии мы будем помогать, делать всё, чтобы работа становилась более качественной и эффективной. Мы – одна семья, одна команда», – заключил секретарь Генсовета партии.

Татарстанцам в Год муниципального депутата предстоит избрать Раиса РТ и более 7 тыс. депутатов местного самоуправления.

«Именно муниципальные депутаты лучше всех знают о проблемах своих территорий, знают людей, проживающих в районе, именно они стоят на передовой партийной работы, которая опирается на народную программу», – уверен руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

По его словам, в республике в течение года в рамках регионального партийного проекта «День «Единой России» будут работать площадки, посвященные Году муниципального депутата.

«Избиратели смогут задать свой вопрос депутатам, получить консультацию. Также в рамках работы площадки муниципальные депутаты смогут обменяться лучшими практиками в своей работе и сверить часы в направлении реализации партийных проектов», – добавил Самигуллин.

Скоро, 19 февраля, «День «Единой России» состоится в Тюлячинском районе. Также планируется его проведение в Кукморском, Высокогорском, Актанышском и Мензелинском районах.

«В рамках Года муниципального депутата в республике в седьмой раз пройдет традиционный конкурс Татарстанского регионального отделения "Единой России" на лучшую организацию работы депутатских объединений в представительных органах муниципальных образований. Также нам предстоит провести мероприятия предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты ОМСУ, а после и избирательную кампанию. По ее результатам будут сформированы депутатские объединения партии советов ОМСУ, для руководителей которых будут организованы образовательные семинары», – подытожил руководитель регионального исполкома «Единой России».