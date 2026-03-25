Якушев предложили создавать семейные блоки и детские комнаты в студенческих общежитиях

В российских студенческих общежитиях необходимо создавать семейные блоки и комнаты присмотра за детьми, чтобы студенты могли совмещать учебу и создание семьи. Об этом в Нижнем Новгороде на окружном форуме партии «Есть результат» заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что партия усиливает поддержку студенческих семей и меняет подход к этой категории. По его словам, «Единая Россия» уже добивается появления семейных блоков в общежитиях и специальных комнат для присмотра за детьми при университетах, чтобы студенты не сталкивались с выбором между рождением ребенка и получением диплома.

Якушев также напомнил, что партия инициировала и контролирует программу капитального ремонта студенческих общежитий. В соответствии с поручением президента к 2030 году планируется модернизировать 800 зданий.

Кроме того, он сообщил, что в стране продолжается формирование новой образовательной среды, ориентированной на технологическое развитие. По его данным, в рамках проекта «Профессионалитет» уже создано 500 образовательных кластеров, открыто 50 передовых инженерных школ, более 450 кванториумов и свыше 300 центров «IT-куб». В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста».

Якушев добавил, что по инициативе президента и при поддержке партии до 2030 года реализуется проект по созданию 25 кампусов мирового уровня. Большинство из них уже находятся на стадии активного строительства.

Он подчеркнул, что такие кампусы должны стать не просто образовательными площадками, а точками роста, где объединяются образование, наука и производство, создавая пространство для реализации молодежи – от научных исследований до запуска бизнес-проектов.