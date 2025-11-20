Якушев похвалил Татарстан за оперативное строительство образовательных объектов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил эффективность работы руководства Татарстана в связи с досрочной сдачей объектов образования. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сегодня в формате видеоконференции прошло заседание штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования (СПО) с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

Со стороны Татарстана в совещании приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения партии Марат Самигуллин, заместитель министра образования и науки Андрей Рюхов и начальник отдела строительства социально-культурных объектов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Тимур Гатаулин.

Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» и Минпросвещения дали регионам поручения по программам капремонта и строительства объектов образования, поставив задачу обеспечить своевременное выполнение всех запланированных работ.

Он отметил, что в текущем году по капремонту российских школ планировалось отремонтировать 1231 объект, однако на сегодняшний день работы завершены в 749 зданиях, а 22 объекта были сданы досрочно в предыдущие периоды.

Ситуация с капитальным ремонтом детских садов также требует внимания: из 143 запланированных объектов ремонт выполнен только в 54 зданиях, что, по мнению Якушева, необходимо оперативно анализировать и устранять причины отставания. В программу капремонта объектов среднего профессионального образования в 2025 году включено 77 зданий, работы завершены по 28 из них.

Среди регионов с наибольшим отставанием по капремонту и строительству Якушев назвал Хабаровский и Приморский края, Костромскую, Владимирскую, Кировскую, Астраханскую, Новосибирскую и Тамбовскую области, а также Иркутскую область.

Он напомнил, что в 2025 году федеральные средства выделены на строительство 55 детских садов в 23 регионах, при этом по 54 объектам уже завершена контрактация.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что по ряду объектов проблема неввода сохраняется с 2023-2024 годов, в частности, в Астраханской, Иркутской, Костромской, Томской областях и Забайкальском крае.

Он добавил, что критические риски этого года существуют по 15 школам в десяти регионах, включая Запорожскую, Псковскую, Амурскую, Калининградскую, Самарскую, Тамбовскую и Херсонскую области, Республику Коми, Республику Хакасия и Хабаровский край.

Кравцов пояснил, что еще семь объектов в шести регионах (ДНР, Чувашская Республика, Архангельская, Калининградская, Костромская и Тамбовская области) пока не законтрактованы. Что касается двухлетних проектов с периодом реализации 2025-2026 годов, конкурсные процедуры продолжаются в Якутии, Вологодской и Курганской областях.

По новым адресным программам строительства школ в текущем году планируется возвести 150 объектов.

Представители регионов с рисками в реализации программы – Тамбовской, Костромской, Ивановской, Иркутской и Калининградской областях – представили отчеты о состоянии проектов и обозначили сроки завершения работ, большинство из которых планируется до конца года.

Программа капремонта школ, реализуемая партией «Единая Россия» совместно с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом России Владимиром Путиным на съезде партии в 2021 году.

Контроль за всеми этапами работ – от проектирования до приемки – осуществляется региональными общественными штабами с участием депутатов Госдумы, сенаторов, родителей и педагогов. С 2024 года участие в программе принимают новые регионы, а Президент продлил программу до 2030 года, расширив ее на детские сады, колледжи и общежития вузов.

До обсуждения проблемных вопросов Якушев выразил благодарность Татарстану за досрочную сдачу двух школ, которые планировалось ввести в эксплуатацию только в 2027 году. Речь идет о физико-математическом лицее №123 в Советском районе Казани и многопрофильной школе №39 в Набережных Челнах. Каждая школа рассчитана на 1 224 ученика и оснащена современным оборудованием. Оба объекта были открыты после осенних каникул.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что республика входит в число лидеров по темпам строительства и капремонта образовательных учреждений: с 2010 года построено 110 объектов общего образования, в 2025 году завершено строительство пяти школ на более чем 4 тысячи мест. В 2024 году в республике построено 10 объектов общего образования на 9 478 мест, включая два дополнительных корпуса к существующим школам.

Хадиуллин уточнил, что в 2025 году за счет бюджета республики и в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Современный облик сельских территорий» предусмотрено строительство восьми объектов общего образования, включая три дополнительных корпуса.

Осталось завершить три школы, переносимые на следующий год, в Буинске, Агрызе и Мензелинске, рассчитанные на 192, 500 и 500 мест соответственно.

Строительство образовательных объектов соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».