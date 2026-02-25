Якушев об ОИ-26: «У Овечкина отобрали последний шанс стать олимпийским чемпионом»

Фото: "Вашингтон Кэпиталз"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Якушев считает, что организаторы Зимней Олимпиады-2026 поступили несправедливо по отношению к сборной России, не допустив ее до турнира, и отобрали у Александра Овечкина последний шанс завоевать олимпийскую медаль.

– Вы согласны с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который заявил, что российская хоккейная дружина, будь она в полном объеме допущена к олимпийскому турниру, составила бы там достойную конкуренцию и канадцам, и сильным европейцам?

– С учетом наших игроков, которые успешно играют в НХЛ, думаю, у нас очень сильная была бы команда, она вполне могла бы претендовать на олимпийское золото. И мне очень обидно в первую очередь за Сашу Овечкина, у него отобрали последний, наверное, шанс стать олимпийским чемпионом. Просто по-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром, – приводит слова Якушева ТАСС.

Александр Овечкин выступал на трех Олимпиадах в составе сборной России (2006, 2010 и 2014) и ни разу не удостаивался золотых медалей турнира. В 2025 году он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, державшийся более 25 лет.

Чемпионом Олимпийских игр – 2026 стала сборная США, победившая в овертайме Канаду со счетом 2:1. Зимняя Олимпиада проходила в Италии с 6 по 22 февраля.