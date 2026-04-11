Якушев назвал сторонников «Единой России» партийным авангардом

Сторонники «Единой России», число которых сейчас превысило 900 тыс. человек, являются авангардом партии. Об этом заявил секретарь Генерального совета «ЕР» Владимир Якушев на расширенном заседании Центрального совета сторонников, который прошел в рамках всероссийского семинара и объединил 200 участников из всех регионов страны, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

«Всех вас объединяет готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм. Поэтому сегодня институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе и для участников специальной военной операции, которые присутствуют в этом зале», – заметил спикер.

Якушев напомнил, что партия вступила в масштабный избирательный цикл: состоятся выборы в Государственную Думу, 39 заксобраний субъектов РФ, 11 представительных органов административных центров регионов и большого количества муниципалитетов. Это «серьезная, большая избирательная кампания», констатировал он.

«В течение пяти лет мы отрабатывали нашу народную программу, те наказы, с которыми шли на выборы в 2021 году. Как и обещали, в 2026 году обязательно отчитаемся, что удалось сделать и что нет», – добавил секретарь Генсовета и выразил уверенность, что все программные документы «ЕР» изначально базировались на запросах людей. «Не станет исключением и наш новый программный документ, над которым мы уже начали работать», – заверил он.

В формировании новой народной программы партии принимают участие профсоюзы и общественные объединения. Гражданское общество России – мощная сила, стоящая на защите интересов людей и национальной стабильности, заявила в свою очередь председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«<...> на площадке сторонников мы проводим обсуждения по формированию предложений в новую народную программу вместе с НКО, профсоюзами, ТОСами, лидерами общественных проектов. Часть предложений прозвучали сегодня. Также представители гражданского общества направляют их на сайт естьрезультат.рф», – сообщила она.

В ходе заседания были подписаны соглашения между Центром поддержки гражданских инициатив сторонников и тремя крупными организациями: ООД «Клубы исторической реконструкции России», Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России, Союзом пенсионеров России. Документы предусматривают запуск совместных проектов по патриотическому воспитанию, развитию массового спорта среди молодежи и социальной защите пожилых людей.

Наряду с этим пополнился состав Центрального совета сторонников. В него вошли: председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Общественной палаты РФ Сергей Черногаев, председатель попечительского совета Благотворительного фонда поддержки ветеранов и сотрудников спецподразделения антитеррора «Альфа», заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков.

«Сотрудничество профсоюзов с партией носит системный характер уже более 20 лет. Как член Центрального совета сторонников партии, вижу в этом решении продолжение нашей совместной работы и дополнительную ответственность – прежде всего за практическое наполнение взаимодействия: работу с трудовыми коллективами и формирование предложений для народной программы. Особый акцент – на МРОТ, социальные гарантии и охрану труда», – отметил Сергей Черногаев.

Председатель Башкортостанского совета сторонников «Единой России», Герой РФ, участник программы «Время героев» Денис Чернавин поделился мнением, что институт сторонников «ЕР» должен стать центром объединения разных культур, конфессий и национальностей. Он предложил включить в народную программу поддержку общественных инициатив, НКО, работающих в этой сфере.

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал об активном вступлении участников специальной военной операции в ряды сторонников партии и предложил дополнить новую народную программу партии призывом обучать учеников школ навыкам начальной военной подготовки, а также создать подходящую инфраструктуру на базе кабинетов труда и ОБЗР. Также он выступил за включение в программу акций по сохранению исторической памяти (таких как «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента»).

От Татарстана в семинаре приняла участие сопредседатель регионального совета сторонников партии Ксения Дромняк. По ее словам, в республике организация сторонников «Единой России» – одна из самых многочисленных по стране.

«Нас более 21 тыс. человек, которые реализуют огромное количество проектов. На сегодня нашими партнерами являются более 60 НКО. Как сделать наш партийный институт более эффективным, как привлечь новых сторонников – все это мы смогли обсудить сегодня в рамках рабочей группы, которая была организована на семинаре. Ну и, конечно же, мы планируем принять самое активное участие в сборе предложений в новую редакцию народной программы <...>. Круглый стол по обсуждению инициатив состоится в Казани в ближайшие дни», – заверила она.

По итогам 2025 года лучшие региональные советы сторонников получили благодарственные письма от руководства партии. Все выработанные инициативы переданы в профильную комиссию по подготовке народной программы.