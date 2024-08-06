Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов 2024 года. Кандидаты без политического опыта, среди которых и участники СВО, составляют 61% от общего числа. Им «Единая Россия» уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании. Об этом заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», – цитирует Якушева пресс-служба «Единой России».

Он подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах – один из главных критериев эффективности партийных отделений.

«У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», – уточнил врио секретаря Генсовета.

Говоря о портрете кандидата от «Единой России», он также отметил, что членами партии являются 65% выдвинутых кандидатов, сторонниками - 35%. Треть кандидатов – женщины. Молодых людей до 35 лет – 15%. Каждый четвёртый кандидат – представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%. Госслужащих - 13%.

«Идёт активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», – заключил Якушев.

Напомним, 8 сентября татарстанцам предстоит избрать депутатов Госсовета республики седьмого созыва. Парламент Татарстана избирается сроком на 5 лет и состоит из 100 депутатов. 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 50 – по спискам кандидатов от политических партий, напомнил руководитель Регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Всего партия выдвинула 100 кандидатов: 57 по единому республиканскому избирательному округу и еще 43 — по одномандатным избирательным округам, напомнил он.

«Среди кандидатов от «Единой России» – 17 % женщин. Самому возрастному – 78 лет, это депутат со стажем Марат Галеев. Самому юному – 26 лет – это руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов», – рассказал Марат Самигуллин. Два человека из списка «Единой России» – участники СВО – Герой России Расим Баксиков (№2 в списке) и депутат Госсовета Марат Галиев.

Руководитель регисполкома партии отметил, что актив партии с самого начала помогал и продолжает помогать нашим землякам, принимавшим участие в спецоперации, одержать уверенную победу на выборах. Это – юридическое сопровождение при сборе документов на участие в предварительном голосовании, участие в наших партийных мероприятиях, обучение на базе Высшей партийной школы и участие в кадровом проекте «ПолитСтарт».

«Участники СВО – сегодня являются примером мужества и отваги, и мы рассчитываем, что именно они поднимут на более качественный уровень представительство партии в Государственном Совете», – заявил Самигуллин.