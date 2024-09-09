Якушев: 308 кандидатов «Единой России» из числа участников СВО победили в ЕДГ-2024

Фото: пресс-служба «Единой России»

308 кандидатов «Единой России» из числа участников спецоперации победили в Единый день голосования в 2024-м. При этом выиграли 81% выдвинутых кандидатов этой категории. Это самый высокий результат среди партий, которые выдвигали участников СВО, сообщил ВРИО секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Говоря о портрете участника СВО - кандидата от «Единой России», он отметил, что в большинстве – это люди, которые и до начала спецоперации были связаны с военной подготовкой и военной службой.

«Это, как правило, офицеры, в возрасте от 30 до 50 лет», - цитирует спикера пресс-служба «Единой России».

Якушев также добавил, что в период избирательной кампании для кандидатов - участников СВО проводили подготовку в Высшей партийной школе.

«С Председателем партии Дмитрием Медведевым была встреча буквально накануне Единого дня голосования. И ребята сами благодарили за то время, которое было потрачено на них, чтобы обучить их публичному выступлению. Это очень сильно им помогло в период активной фазы проведения избирательной кампании», - отметил он.

В Единый день голосования выборы прошли практически по всей стране. В регионах голосовали за депутатов регионального и местного уровней: прошли выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, в 21 городскую думу региональных столиц. Кроме того, избирали мэров городов Анадырь и Абакан, глав 25 регионов. По одномандатным избирательным округам были организованы довыборы депутатов Госдумы. Всего замещено более 33,7 тысячи мандатов в органы МСУ.

Напомним, 8 сентября в Татарстане прошли выборы депутатов Госсовета РТ. На избирательных участках республики свои голоса отдали 71,6% избирателей, сказал позже Раис Татарстана Рустам Минниханов, поблагодарив татарстанцев за активное участие в выборах.