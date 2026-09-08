Равиль Якупов: «Выиграли за счет самоотверженности, а Билялов нас подтащил»

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Нападающий «Ак Барса» Равиль Якупов подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом» (2:0) в беседе с клубной пресс-службой. Он отметил, что победа стала результатом командной самоотверженности и надёжной игры вратаря.

«Хорошая боевая игра. Команда выиграла, Тимур Билялов подтащил. Думаю, что самоотверженность и тактические действия привели нас к победе», — сказал Якупов.

Отвечая на вопрос о своём нереализованном выходе один на один, форвард признался, что ему не хватило хладнокровия, и выразил надежду, что в следующий раз будет точнее. Говоря о первом периоде, где команде не удалось открыть счёт, он пояснил, что соперник действовал грамотно, и казанцам не хватало завершающих действий у чужих ворот.

«Думаю, соперник тоже играл хорошо и правильно, нам чуть не удавалось накрыть их ворота. Хорошо, что во втором периоде забили», – сказал хоккеист.

На вопрос о своей физической готовности на старте сезона Якупов ответил, что это не ему судить, и добавил, что ещё не успел пообщаться с новичком команды Кевином Хейсом, который недавно прибыл в расположение клуба. Матч с «Адмиралом» завершился сухой победой, а Билялов отразил все 18 бросков по своим воротам.