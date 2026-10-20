Якупов в топ-звене, Соколов вне состава: в чем рецепт Гатиятулина для «Ак Барса»

После четырех домашних поражений подряд казанцы взяли две победы на выезде — у «Шанхайсих драконов» (3:2 ОТ) и минского «Динамо» (4:1), перестроив звенья, сместив акценты в игре. За счет чего Гатиятулин перевернул ситуацию в Ак Барсе - в материале «ТИ-Спорта».





фото: ak-bars.ru

Антикризисный пакет Гатиятулина: Якупов в первом звене, Соколов вне состава

«Ак Барс» подошел к выездной серии на дне: четыре поражения подряд и вопросы к игровой модели. Анвар Гатиятулин ответил не одним громким решением, а совокупностью точечных корректировок. Одной из самых неожиданных стала перестановка в первом звене: Равиля Якупова, который прежде в ведущей тройке не играл, поставили к Кириллу Семенову и Александру Хмелевскому. Тренер объяснил это прагматично — после потери Артема Галимова звену не хватало игрока, способного держать шайбу под давлением.

«К ним в звено поставили Равиля Якупова, который хорошо играет у бортов, контролирует шайбу, дает возможность играть в атаке и, если нужно, подстраховать в обороне», — говорил Анвар Гатиятулин.

В матче с «Шанхаем» ход сработал: Семенов оформил дубль, включая победный гол в овертайме, а Якупов отработал в отборе и на подборах. Отдельная история — точечная работа с игроками. На старте сезона Семенов остается незаменимым в нападении и тем бомбардиром, который спасает команду. Но в матче с «Сочи» эмоции взяли верх — он схватил удаление (5+20).

«Был хороший разговор, постарался донести, что мы от него ждем. На сегодняшний день он наш первый центр, хочет приносить много пользы в атаке, но не все получается, поэтому попросил сосредоточиться на игре без шайбы», — раскрыл тренер детали перестройки.

Смещение фокуса с индивидуальной результативности на черновую работу дало результат: Семенов дождался своего момента и забил, а в Минске отметился результативной передачей на гол Альберта Яруллина.

Новичок Егор Соколов, начинавший сезон в топ-6 после перехода из «Торпедо», к середине октября оказался вне состава. В матче с минским «Динамо» его место в третьем звене занял Алексей Пустозеров. Показатель полезности Соколова к этому моменту составлял «−6» — один из худших в команде. Пустозеров же сыграл впервые с 5 октября и вписался в тройку к Дениса Комкову и Алексею Бывальцеву.

Статистика звеньев в равных составах подтверждает ставку на связку Григорий Денисенко – Кирилл Семенов — Семен Терехов; реализация шайбы (12,5 %). Григорий Денисенко в сезоне-2026/27 набрал 13 (5+8) очков в 17 матчах, Кирилл Семенов — 15 (7+8) , Семен Терехов — 7 (4+3) в 16 играх при полезности +7. Именно эта тройка чаще других создает моменты в равных составах и определяет атакующий рисунок команды.

От доминирующей модели к рациональной игре, большинство и переломы по ходу матчей

Гатиятулин не стал ломать концепцию целиком — он сместил акценты.

«Не может происходить так, что зашел в раздевалку, сказал: „Так, сегодня ставим забор». Просто сместили некоторые акценты в своей зоне, средней зоне. Главное — понимать свое текущее состояние», — объяснил тренер после победы над «Шанхаем».

Казанцы часто грешат тем, что за спиной у защитников остаются свободные коридоры, а форварды не всегда успевают вернуться в оборону. В матчах с «Северсталью» и «Сочи» это особенно бросалось в глаза: соперник ловил казанцев на неверных позициях и доводил атаки до опасных завершений у ворот. Сейчас «Ак Барс» действует в средней зоне осмотрительнее, не так часто отправляет большие силы вперед и следит за тем, чтобы позади шайбы оставалось достаточно игроков.

Когда команда постепенно смещает акцент в сторону более закрытого хоккея, особенно важной становится надежность основного вратаря. Тимуру Билялову, однако, еще нужно подтвердить произведенное впечатление. Добавим к этому 32 сэйва Тимура из 33 в Минске — вратарь сохранил команду в игре после быстрого пропущенного гола.

Стоит отметить реализацию большинства. В этом сезоне у казанцев были серьезные проблемы с игрой в формате 5 на 4, но с «Шанхаем» команда забила в большинстве — причем уже во второй встрече подряд. О чем это говорит? «Ак Барс» постепенно переходит к более закрытому хоккею, и процент реализации лишнего может подрасти, но все будет зависеть от общей картины игры. Так что дело не в «волшебнике» Шафранове. Реализация большинства поползла вверх вслед за игрой в равных составах. Не более того.

Символический момент: в составе казанцев вышел бывший капитан минского «Динамо» Андрей Стась — победа над бывшей командой в день его 38-летия стала дополнительным эмоциональным фактором. Все игроки действовали слаженно, «играли друг за друга» и работали до конца.

Яруллин закрыл зону, а просевшие Лямкин и Миллер заставили команду играть рациональнее

Одним из ключевых факторов двух выездных побед стала игра Альберта Яруллина — самого надежного защитника «Ак Барса» на старте сезона. В матче с минским «Динамо» сравнял счет в первом периоде (1:1), переломив ход встречи. На его счету 10 (2+8) очков в 17 играх при полезности «+3». Он входит в топ-3 защитников команды по влиянию на игру и делает незаметную, но важную работу в обороне. После травмы и операции Яруллин вернулся в состав и стал одним из факторов, позволивших команде стабилизировать игру в своей зоне. Именно его надежность дала казанцам возможность не отказываться от атакующей модели целиком, а точечно менять акценты.

Сейчас Яруллин выходит в паре с Никитой Евсеевым, у которого лучший показатель полезности в обороне (+5). По игровому времени они заметно уступают первой паре обороны, но действуют полезнее и результативнее. Гатиятулин начал больше доверять Яруллину и выпускать его в большинстве: в матче с «Шанхаем» защитник помог забить Семенову в формате пять на четыре.

На фоне Яруллина Никита Лямкин пока не вышел на свой прайм: у него полезность «−2». Митчелл Миллер, несмотря на гол в пустые ворота минчанам и передачу в овертайме с «Шанхаем», в обороне тоже нестабилен — его показатель полезности «−1». Контраст между надежным Яруллиным и проседающими Лямкиным и Миллером тоже объясняет, почему «Ак Барсу» пришлось смещать акценты в сторону более рациональной игры.

Проще говоря, победа на выезде сложилась из двух вещей: тренерский штаб отказаться от доминирования в пользу более простого и надежного хоккея — меньше рисков, больше фокуса на отборе и контратаках. Этот компромисс и принес результат.