Якупов сыграл 69 матчей в «регулярке» при том, что команды играют по 68 встреч

Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов отыграл 69 матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Тем самым он стал первым игроком, который добрался до подобной отметки в «регулярке», поскольку команды проводят по 68 матчей.

Нынешний сезон Якупов начал в «Куньлуне», за который отыграл 27 матчей. В ноябре он перешел в «Авангард», за который отыграл еще 42 встречи. Из-за разницы в календаре Наиль в итоге принял участие в 69 матчах.

«Авангард» в данный момент идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче «ястребы» сыграют с «Куньлунем». Встреча состоится завтра, 22 марта, в 13:00 по мск.