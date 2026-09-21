Якупов назначен директором Государственного ансамбля песни и танца РТ

Ильфир Якупов назначен директором Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Об этом сообщает официальный канал Минкульта РТ в МАКС.

Как сообщает ведомство, Ильфир Якупов – выпускник Казанского государственного университета культуры и искусств, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля. Он прошёл путь от ведущего специалиста по театральному искусству Министерства культуры Республики Татарстан и помощника министра связи и информатизации РТ до директора Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. До настоящего назначения работал первым заместителем директора и художественным руководителем театра.

Юрий Жуков завершил работу на посту директора в связи с завершением срока трудового договора. В знак признания его заслуг министр культуры РТ Ирада Аюпова вручила Благодарность Раиса Республики Татарстан.

Министерство культуры РТ выразило благодарность Юрию Жукову за более чем 20-летнюю службу искусству и культуре республики и поздравило Ильфира Якупова с назначением.