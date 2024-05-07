Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Якупов из «Нефтехимика» рассказал о прадеде, который подорвался на мине и потерял язык
Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал «Татар-информу» о прадедушке по материнской линии Каримове Насыбулле Халиулловиче, который подорвался на мине в годы Великой Отечественной войны.
«Прадедушка (мамин дедушка) подорвался на мине. Потерял язык и часть конечностей. Я его даже застал.
Он дошел до Берлина и в конце войны получил осколочное ранение. После чего не смог больше разговаривать.
Только свистел», – рассказал нападающий.
Насыбулла Халиуллович жил и работал всю жизнь в селе Ново-Ибрайкино в Аксубаевском районе Республики Татарстан.
«Свистел знатно! Все понимали! И когда ругался, и когда смеялся, и хвалил. Тон свиста менялся», – добавил Якупов.
Акция «Мой герой — моя семья» проходит в Татарстане по инициативе журналистов холдинга «Татмедиа». Присоединиться к ней может каждый. Для этого в своих соцсетях нужно поделиться историей своей семьи, связанной с участником Великой Отечественной войны. Публикация должна сопровождаться хештегом #МойГеройМояСемья.
В «Татар-информе» создана специальная рубрика, посвященная акции, – «Мой герой — моя семья».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»