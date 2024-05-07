Якупов из «Нефтехимика» рассказал о прадеде, который подорвался на мине и потерял язык

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал «Татар-информу» о прадедушке по материнской линии Каримове Насыбулле Халиулловиче, который подорвался на мине в годы Великой Отечественной войны.

«Прадедушка (мамин дедушка) подорвался на мине. Потерял язык и часть конечностей. Я его даже застал.

Он дошел до Берлина и в конце войны получил осколочное ранение. После чего не смог больше разговаривать.

Только свистел», – рассказал нападающий.

Насыбулла Халиуллович жил и работал всю жизнь в селе Ново-Ибрайкино в Аксубаевском районе Республики Татарстан.

«Свистел знатно! Все понимали! И когда ругался, и когда смеялся, и хвалил. Тон свиста менялся», – добавил Якупов.

Акция «Мой герой — моя семья» проходит в Татарстане по инициативе журналистов холдинга «Татмедиа». Присоединиться к ней может каждый. Для этого в своих соцсетях нужно поделиться историей своей семьи, связанной с участником Великой Отечественной войны. Публикация должна сопровождаться хештегом #МойГеройМояСемья.

В «Татар-информе» создана специальная рубрика, посвященная акции, – «Мой герой — моя семья».