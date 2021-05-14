«Ак Барс» намерен подписать новый контракт с Данисом Зариповым

Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что нападающий Данис Зарипов должен остаться в команде и заключить новый контракт. Об этом вчера ИА «Татар-инворм» рассказал и сам 40-летний ветеран, уточнив, что пока и о сумме контракта речи не велось. Предыдущее соглашение с казанским клубом завершилось две недели назад.



«Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остается в «Ак Барсе»», — цитирует Якубова «Спорт-Экспресс».



Стоит отметить,что Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Он трижды выигрывал трофей с «Ак Барсом» и два раза с магнитогорским «Металлургом». На Зарипова, уроженца Челябинска, претендует и челябинский «Трактор», подписавший на днях сразу трех воспитанников «Ак Барса» — Гарипова, Яруллина и Ткачева.