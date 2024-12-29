Яковенко заявил, что на саммите БРИКС в Казани подтвердили главный тезис 2024 года

На саммите БРИКС в Казани подтвердили главный тезис 2024-го о том, что уходящий год стал периодом переосмысления подходов стран к системе международных отношений. Так считает замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко, чьи слова приводит РИА «Новости».

Спикер отметил, что «идеальная» система международных отношений должна отвечать требованиям времени. Эти и другие темы обсудили лидеры стран в столице РТ на упомянутом саммите, добавил Яковенко.

С его слов, итоговая переоценка ситуации предопределит горизонты планирования международных отношений и параметры глобального управления к рубежу 2030-го. Тут много чего будет зависеть «от темпов смены поколения западных элит», которые сформировались за последние 30 лет, резюмировал замгендиректора «России сегодня».