Яков Геллер: В Татарстане сделано уже всё что можно для помощи бизнесу

Татарстанским предпринимателям доступны льготы и преференции, перекрывающие практически все существующие и даже возможные проблемы. Таким мнением поделился с бизнесменами глава Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер на бизнес-завтраке «Сохраняя преумножай».

«Мне кажется, у нас в республике сделано уже всё, что было возможно, чтобы помочь бизнесу в вопросе льгот и преференций», — заявил Геллер.

Он добавил, что если государство хочет помочь бизнесу, то у него есть два варианта: первый — льготы и преференции, а второй — обеспечение доступа к анонимным закупкам и продажам в сети. «И если первым вариантом пользуются все, то вторым пользуются только единицы», — подчеркнул спикер.

По словам чиновника, обеспечение доступа к анонимным закупкам и продажам в сети позволит разорвать так называемые «устойчивые пары». То есть товар, оборудование или сырье будет закупаться не у знакомых производителей, а у анонимных источников, что обеспечит добросовестную конкуренцию.

«Устойчивая пара — это когда завхоз знает, у кого он купит, а продавец знает, какому завхозу он продаст, но в этом случае нельзя говорить ни о какой добросовестной конкуренции. Там всё закрыто, и туда не попасть», — поделился своим пониманием концепции добросовестной конкуренции глава Агентства по госзаказу РТ.

Яков Геллер заметил, что в экономике существуют такие же нерушимые законы, как и в физике, и если кто-то нарушает законы, то должен быть готов, что такая экономика «утонет». «И закупки у единого поставщика — это то самое нарушение закона», — заключил он.

Возвращаясь к вопросу льгот для предпринимателей, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Марат Ахматов отметил, что многие бизнесмены не знают о возможной поддержке со стороны государства, и призвал участников бизнес-завтрака обращаться в ТПП за консультацией.

Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева поддержала Ахматова и также пригласила всех желающих записаться на консультацию в ведомство, которое она представляет. «Вы можете просто не знать, что может быть для вас доступно в органах власти», — пояснила Епифанцева.

Она также напомнила, что в сети можно скачать специальное приложение «Мои субсидии». Регистрация в нем происходит через «Госуслуги», благодаря чему сервис автоматически предложит предпринимателю все доступные для него меры поддержки.