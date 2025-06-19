Яков Геллер поздравил «Татар-информ» с юбилеем

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Генеральный директор Агентства по государственному заказу Татарстана Яков Геллер поздравил ИА «Татар-информ» с 35-летием.

«Со всей возможной теплотой и душевностью поздравляю коллектив, ветеранов и руководителей ИА "Татар-информ" с юбилеем. Лично у меня на стационарном и переносных мониторах всегда открыты четыре сайта республиканских СМИ, в том числе и "Татар-информ". Нужно быть в курсе событий», – сказал Геллер.

Он отметил, что давно является читателем «Татар-информа».

«Интересно мне это издание своим очевидным контрастом с другими информаторами, отдающими более или менее, но – "желтизной". Особенно хорошо еще и то, что публикации в "Татар-информе" не сопровождаются гроздьями комментариев от доморощенных "аналитиков", "экспертов", псевдо-эрудитов, пишущих с непреодолимым попиранием правил русского языка», – считает Геллер.

Он пожелал информагентству стабильности и процветания в это непростое время.