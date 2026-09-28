Яков Геллер: Минтимеру Шариповичу надо при жизни ставить несколько бюстов

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев – это тот человек, которому при жизни надо ставить памятники и бюсты. Таким мнением поделился директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер, комментируя объявление 2027 года в Татарстане Годом Минтимера Шаймиева.

«За то, что он сделал в те баснословные года. Мне нравится у Бориса Рыжего (русский поэт, годы жизни – 1974–2001 – прим. Т-и) стихотворение „В те баснословные года...“. Там есть такая строчка – „Как хорошо мы плохо жили“. Так вот, в те баснословные года мы говорили, что Минтимеру Шариповичу надо при жизни ставить памятники. За мир, который он удержал здесь», – заявил Геллер.

Он подчеркнул, что Шаймиев сумел сохранить республику и не потерять ни одного оборонного предприятия, при этом сохраняя культуру и восстанавливая память о прошлом жителей Татарстана.

«Поэтому, конечно, я с большой радостью принял, что следующий год в республике будет в его честь. И спасибо [Раису РТ] Рустаму Нургалиевичу Минниханову за это решение»,– заключил Геллер.