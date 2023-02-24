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Якорным резидентом второго IТ-парка в Челнах станет разработчик электромобилей
В Набережных Челнах при поддержке руководства республики и Минцифры РТ планируется строительство второго IТ-парка. Якорным резидентом станет инновационная компания «Атом», которая занимается разработкой электромобилей. Строительство нового здания на отчетной сессии анонсировал мэр города Наиль Магдеев.
«Новые площади станут базой для создания инновационного кластера в сфере электромобилей и машиностроения. Якорный резидент парка компания — „Атом“ по созданию гаджет-автомобилей, надеемся, получит дополнительные площади для своего развития», — отметил мэр.
В существующем IТ-парке Челнов, который в августе прошлого года отпраздновал свое 10-летие, располагаются 89 компаний.
Его инфраструктура создает приятную экосистему для поддержки и развития проектов. «Площади заполнены в полном объеме, их даже не хватает», — отметил мэр.
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