Якорным резидентом второго IТ-парка в Челнах станет разработчик электромобилей

В Набережных Челнах при поддержке руководства республики и Минцифры РТ планируется строительство второго IТ-парка. Якорным резидентом станет инновационная компания «Атом», которая занимается разработкой электромобилей. Строительство нового здания на отчетной сессии анонсировал мэр города Наиль Магдеев.

«Новые площади станут базой для создания инновационного кластера в сфере электромобилей и машиностроения. Якорный резидент парка компания — „Атом“ по созданию гаджет-автомобилей, надеемся, получит дополнительные площади для своего развития», — отметил мэр.

В существующем IТ-парке Челнов, который в августе прошлого года отпраздновал свое 10-летие, располагаются 89 компаний.

Его инфраструктура создает приятную экосистему для поддержки и развития проектов. «Площади заполнены в полном объеме, их даже не хватает», — отметил мэр.