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«Якобы налоговая»: ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
В Центробанке предупредили граждан о новой схеме мошенничества. Обман заключается в том, что аферисты крадут данные банковских карт, направляя человеку специальную ссылку якобы для сдачи налоговой декларации.
Как рассказали в пресс-службе регулятора, «врунишки» выдают себя за сотрудников налоговой и направляют на адрес электронной почты своих потенциальных жертв письма с требованием представить декларацию по специальной ссылке. Когда человек по ней переходит, его просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (номер, имя, фамилию владельца, трехзначный код на оборотной стороне), чтобы якобы идентифицировать налогоплательщика.
Однако реальная цель данной «идентификации» - кража денег у россиян. Причем полученные данные мошенники могут использовать для новых случаев обмана жертвы, предостерегли в банке.
ЦБ напоминает, что сотрудники налогового органа не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. В связи с этим Центральная кредитная организация призывает граждан к бдительности.
Что касается кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самим подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах, в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортного средства), акций, сдачи в аренду имущества и других. Узнать о неуплаченных налогах и способах их оплаты можно через «Личный кабинет налогоплательщика».
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