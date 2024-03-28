«Якобы налоговая»: ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества

В Центробанке предупредили граждан о новой схеме мошенничества. Обман заключается в том, что аферисты крадут данные банковских карт, направляя человеку специальную ссылку якобы для сдачи налоговой декларации.

Как рассказали в пресс-службе регулятора, «врунишки» выдают себя за сотрудников налоговой и направляют на адрес электронной почты своих потенциальных жертв письма с требованием представить декларацию по специальной ссылке. Когда человек по ней переходит, его просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (номер, имя, фамилию владельца, трехзначный код на оборотной стороне), чтобы якобы идентифицировать налогоплательщика.

Однако реальная цель данной «идентификации» - кража денег у россиян. Причем полученные данные мошенники могут использовать для новых случаев обмана жертвы, предостерегли в банке.

ЦБ напоминает, что сотрудники налогового органа не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. В связи с этим Центральная кредитная организация призывает граждан к бдительности.

Что касается кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самим подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах, в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортного средства), акций, сдачи в аренду имущества и других. Узнать о неуплаченных налогах и способах их оплаты можно через «Личный кабинет налогоплательщика».