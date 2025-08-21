Яйца, перец и виноград стали самыми подешевевшими продуктами в России

Яйца, сладкий перец и виноград подешевели в июле в России сильнее всего. По данным Росстата, которые привела эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, цены на эти продукты снизились за год на 23%, 13% и 10% соответственно. Ее слова приводит РИА Новости.

Среди регионов лидером по доступным ценам на яйца стала Чувашия, где десяток стоит 56,65 рубля при среднем уровне по стране в 83,16 рубля. Самый дешевый сладкий перец продается в Ростовской области – 181,8 рубля против среднероссийских 249,61 рубля. Наиболее доступный виноград оказался в Адыгее – 201,7 рубля за килограмм при среднем уровне в 317,67 рубля.

Кроме того, в топ-10 продуктов с наибольшим снижением цен вошли огурцы и сахар-песок, которые за год подешевели на 6%, гречка – на 4%, свежие помидоры – на 2%, а также бананы, рис и капуста белокочанная, цены на которые снизились на 1%. Эксперт отметила, что в августе ожидается продолжение сезонного замедления инфляции, традиционно связанного с удешевлением овощей, включая борщевой набор.

Снижение стоимости затронуло и ряд непродовольственных товаров. Так, роботы-пылесосы за год подешевели на 11%, телевизоры, планшеты, электропылесосы и смартфоны – на 8%, беспроводные наушники, утюги, смарт-часы и ноутбуки – на 7%. Моноблоки стали дешевле на 6% в годовом выражении.