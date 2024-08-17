Яйца, молоко и гречка подорожали в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 5 по 12 августа в Татарстане подорожали куриные яйца, молоко и гречка, но при этом подешевели свекла, морковь и помидоры. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, куриные яйца подорожали на 1,58%: их стоимость увеличилась с 94,23 до 95,68 рубля за десяток. Молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности выросло в цене на 0,81%, с 67,95 до 68,48 рубля за литр, а молоко стерилизованное такой же жирности — на 0,40%, с 85,27 до 85,60 рубля за литр.

Сметана стала дороже на 0,86% (цена увеличилась с 215,99 до 217,86 рубля за килограмм). Сыры твердые, полутвердые и мягкие в свою очередь подорожали на 0,41%, с 669,27 до 671,67 рубля за килограмм.

Крупа гречневая (ядрица) выросла в цене на 0,69%, с 52,10 до 52,50 рубля за килограмм, вареная колбаса — на 0,68%, с 441,78 до 444,52 рубля за килограмм, а баранина — на 0,63%, с 745,43 до 749,73 рубля за килограмм.

Картофель стал дороже на 0,29%, с 52,38 до 52,57 рубля за килограмм. Из входящих в борщевой набор овощей также выросла в цене белокочанная капуста — правда, всего на 0,15%, с 48,23 до 48,30 рубля за килограмм.

Вместе с тем подешевели лук репчатый, столовая свекла и морковь — на 0,45% (с 43,56 до 43,36 рубля за килограмм), 2,62% (с 53,73 до 52,18 рубля за килограмм) и 2,98% (с 55,80 до 54,12 рубля за килограмм) соответственно.

Кроме того, на 2,56% стали дешевле свежие помидоры (с 149,84 до 145,82 рубля за килограмм) и на 0,15% огурцы (с 89,72 до 89,57 рубля за килограмм). Заметное снижение стоимости продемонстрировали бананы (с 144,86 до 142,85 рубля за килограмм — на 1,39%) и черный байховый чай (с 1003,68 до 992,98 рубля за килограмм — на 1,06%).