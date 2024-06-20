Ягудин: В законотворческой работе нужно больше внимания уделять специфике региона

В законотворческой деятельности необходимо больше внимания уделять специфике и особенностям Татарстана, при этом изучая опыт работы других регионов России. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

«От субъектов, которые имеют право законодательной инициативы, мало предложений, связанных со спецификой, особенностями республики, ее государственностью, конституционно-правовым развитием. К сожалению, превалируют вопросы, касающиеся приведения законодательства субъектов РФ в соответствие с изменяющимся федеральным законодательством», — сказал депутат.

Ягудин уточнил, что в Татарстане более 1 тыс. субъектов имеют право законодательной инициативы. При этом он отметил, что республика часто предлагает законодательные инициативы в Госдуму, даже «забегая вперед со своими предложениями». Однако федеральный центр бывает не готов эти вопросы рассматривать. «Часто мы получаем отрицательные отзывы. Но иногда факты выходят за пределы полномочий субъекта Федерации», — посетовал спикер.

Парламентарий добавил, что Россия многообразна: у регионов разные географические и социальные особенности, а также возможности. «Почему бы не учитывать эти моменты на федеральном уровне, принимая те или иные нормативные акты? Федеральный законодатель должен быть очень динамичным и присматриваться к специфике и особенностям устройства регионов России», — подчеркнул он.

В качестве примера Ягудин привел ситуацию с упразднением Конституционного суда в регионе. По его мнению, для Татарстана этот институт был необходим как «дополнительный гарант реализации прав и свобод человека».

«Конституционный совет — это уже не судебный орган. Татарстан был против прекращения деятельности Конституционных уставных судов, но к нашему мнению не прислушались. Хотя финансирование ложилось только на субъекты. В этой ситуации проявляется еще один момент, который в России надо развивать, — не сплошной подход ко всем субъектам, все они разные. Считаю, что в будущем такой институт мог бы быть восстановлен в субъектах РФ», — заметил депутат.

Он напомнил, что Комитет по законности и правопорядку курирует вопросы подбора и согласования мировых судей. Всего в республике 190 должностей мировых судей. «По представлению председателя Верховного суда РТ члены комитета рассматривают кандидатуры на своих заседаниях, а Госсовет затем утверждает их», — рассказал спикер.

По словам Ягудина, оказание бесплатной юридической помощи — одно из важных направлений работы комитета и соответствующих государственных структур. «Расширяется круг лиц, которые имеют право на получение бесплатной юрпомощи. Прежде всего, туда входят мобилизованные и их семьи, дети-сироты, малообеспеченные граждане. Этот закон обновляется практически каждый квартал», — заключил он.

За время работы парламента VI созыва Комитет по законности и правопорядку провел 78 заседаний. На них рассмотрено 465 вопросов, в том числе 59 республиканских законопроектов. Разработаны и внесены в Госсовет 31 проект законов Татарстана и 231 проект постановления Государственного Совета. В этом созыве депутатами комитета было рассмотрено 604 обращения граждан.