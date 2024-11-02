Ядерная тренировка, Грузия – не «вторая Украина» и турналог Казани: обзор событий недели

Ракетные войска стратегического назначения провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

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Полторы минуты до апокалипсиса: в России провели тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Событие недели с тревожным налетом – Владимир Путин по видео-конференц-связи из Кремля провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Отрабатывалось применение ядерного оружия в ответ на подобный удар потенциального противника. Тренировка была проведена с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Ее запустили с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке. Из Баренцева моря с атомной подлодки «Новомосковск» запустили баллистическую ракету «Синева», а с подлодки «Князь Олег», которая находилась в Охотском море, — ракету «Булава». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, запускающие крылатые ракеты.

Все прошло, как говорят военные, «в штатном режиме» – все ракеты достигли целей.

Казалось бы, ничего сверхъестественного, ведь такие «ядерные» тренировки стали в последние годы традиционными и проводятся раз в год. Но в связи с последними изменениями в ядерной доктрине России и вообще с довольно напряженной геополитической обстановкой подобные «упражнения» поднимают накал в противостоянии ядерных держав еще выше.

Напомним, что в конце сентября Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке или с участием ядерного, предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Плюс к этому Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

Как видим, порог для применения ядерного оружия, закладываемый в ядерную доктрину России, существенно понижен. Так или иначе, действия со стороны Российской Федерации по понижению ядерного порога могут заставить Запад отказаться от разрешения Украине бить дальнобойным западным оружием по территории РФ.

Перед «ядерной тренировкой» Владимир Путин сделал заявление, где пытался снизить уровень тревожности от такой демонстрации российской ядерной мощи.

«Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», – отметил он.

Безусловно, такие успешные ядерные «тренировки» и превентивные заявления со стороны России с изменениями ядерной доктрины действуют на Запад отрезвляющим образом. Ведь у них сейчас уровень тревожности по отношению к возможности ядерного апокалипсиса находится на максимуме – сегодня стрелки «часов апокалипсиса» (проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков») показывают лишь 90 секунд до катастрофы. Это рекордные по тревожности показатели, ведь даже в 1962 году, в разгар Карибского кризиса, способного привести к прямому столкновению между США и СССР, эксперты оставили до полуночи семь минут.

Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Так что трепещите, враги, Россия продолжает оставаться одной из ведущих ядерных государств планеты, а значит, наш суверенитет под надежной защитой.

Победа «Грузинской мечты» вызвала самую настоящую ярость у политиков Запада Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Спаслись от появления «второй Украины»: на выборах в Грузии победила партия, ориентированная на суверенитет страны

Событие в политической жизни соседей – в Грузии состоялись парламентские выборы, где впервые в стране для голосования использовались электронные урны. Глава ЦИК республики Георгий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54,08% голосов. Явка составила 58,94% – в голосовании приняли участие более 2 млн человек. На втором месте – оппозиционная «Коалиция перемен», у нее 10,8% голосов, на третьем – «Единство – Национальное движение» с 10,04%. Обе коалиции не признали итоги выборов.

Таким образом, правящая партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти 12 лет, сохранила большинство в парламенте. И эту партию считают ориентированной на продвижение интересов самой Грузии, а не западных кураторов. Из-за чего западные политики такую политику партии «Грузинская мечта» называют пророссийской. То есть если заикаешься о суверенитете своей страны, значит, ты пророссийский политик. А если ориентируешься на Запад, на евроинтеграцию, то вопросов у западной публики к тебе нет.

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал победу «Грузинской мечты» важной для страны. «Эта победа была нужна в первую очередь нашей стране, она была нужна для будущего этой страны», –отметил генсек партии.

Политик заверил, что «Грузинская мечта» сделает все для защиты интересов страны и ее граждан, а также никому не позволит использовать Грузию «для продвижения своих интересов».

Понятно, что победа «Грузинской мечты» вызвала самую настоящую ярость у политиков Запада. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси ждут «дальнейшие последствия», если правительство республики не изменит политический курс. Вашингтон также призвал провести полное расследование всех сообщений о нарушениях на выборах. По мнению Миллера, большинство граждан страны хотят видеть Грузию в Евросоюзе и НАТО, а «не укреплять политику авторитаристов».

Наиболее образно и объективно охарактеризовал итоги выборов в Грузии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во время своего визита в Грузию он поздравил с победой на парламентских выборах партию «Грузинская мечта» и отметил, что тем самым республике не позволили «стать второй Украиной».

Действительно, перед народом Грузии ярко стоит пример Украины, которая своим движением в сторону Запада и утратой собственного суверенитета потеряла свое будущее как страна.

Грузинская оппозиция, ратующая за Запад и оспаривающая итоги выборов, не имеет масштабной поддержки общества и народа. Что подтверждает победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах. И пусть сейчас оппозиция в Грузии, науськиваемая западными кураторами, пытается организовать марши протеста против результатов выборов – у них ничего не получится. Потому что перед глазами грузин гибнущая Украина. Нагляднее уже некуда.

Событие недели в финансовой жизни республики – совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«По доходам требуется постоянная непрерывная работа»: финансисты Татарстана оценили наполняемость казны

Событие недели в финансовой жизни республики – совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана по итогам девяти месяцев 2024 года.

За 9 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 452,3 млрд рублей. При этом есть определенные негативные тенденции по поступлениям некоторых налогов. Так, например, снижение поступлений по налогу на прибыль за 9 месяцев этого года превысило 10 млрд рублей к уровню прошлого года.

Да, с прибылью тяжело, особенно при такой высокой ключевой ставке Центробанка, но все же следует изыскивать внутренние резервы и сохранять положительную динамику налоговых поступлений.

Но есть и положительные моменты – налоговая задолженность в Татарстане на 1 ноября составляет 11 млрд рублей, снизившись по сравнению с прошлым годом на 4 млрд рублей. Налоговая задолженность – это большой финансовый резерв республики.

«4 млрд налоговой задолженности же сумели в этом году погасить. Еще 4 млрд на следующий год бы вытащили», – отметил на совещании Раси РТ Рустам Минниханов, еще раз призвав активнее работать с этим резервом.

«Мы видим ситуацию – по доходам требуется постоянная непрерывная работа. Необходимо вести постоянный мониторинг текущих показателей наших предприятий, анализировать их прогнозы, принимать меры для поддержки производителей. От этой работы во многом зависит качественное и равномерное исполнение бюджета», – заявил Минниханов, подводя итоги.

В этом Рустам Минниханов прав: именно сбалансированность бюджета, основанная на стабильном, положительном и прогнозируемом поступлении налоговых платежей, обеспечивает абсолютное исполнение первоочередных, социально значимых обязательств, способствует реализации национальных проектов и республиканских программ, направленных на повышение качества жизни татарстанцев. Расслабляться в этом деле никоим образом нельзя.

В Нацбиблиотеке РТ прошел старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности», на котором собралось около 200 участников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старообрядческий Татарстан: в Казань приехали староверы со всего мира

Важное событие недели в духовной жизни республики – в Национальной библиотеке Татарстана прошел старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности», на котором собралось около 200 участников. Это представители духовенства старообрядческих общин из России и зарубежья — Австралии, Казахстана, Молдовы, США. В работе форума участвовали многодетные семьи, предприниматели, мастера народных промыслов.

Были и совсем удивительные участники форума. Так, например, запомнилось выступление старообрядца-предпринимателя Романа (Роберта) Стабблбайна родом из США. Он переехал из итальянской Сардинии в Крым и ничуть об этом не жалеет. В России живет уже 36 лет, впервые приехал сюда студентом, в 22 года, «без бороды и денег». В Крым он перебрался вместе со своей супругой в 2014 году, где стали восстанавливать старообрядческие храмы, а позже создали старообрядческий молодежный лагерь.

Еще одна интересная личность – председатель Приморской региональной общественной организации «Содействие в переселении и адаптации соотечественников – старообрядцев» Авраам Калугин в России живет четвертый год. Он родом из Бразилии и отлично говорит на русском языке, который считает родным.

На пленарной части Всероссийского старообрядческого форума «Традиционные семейные ценности» выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он прокомментировал выступления двух иностранцев.

«Очень интересные доклады — крымский американец и наш соотечественник, переехавший из Бразилии. Эти доклады свидетельствуют о важности религии для сохранения наших традиционных ценностей. История старообрядчества самым тесным образом связана с историей нашей республики и ее многонациональным народом. Старообрядцы наряду с мусульманами, представителями Русской православной церкви и других религий и конфессий на протяжении многих веков играли важную роль в жизни нашей республики», – заметил он.

Минниханов напомнил о работе, проводимой в республике в части восстановления храмов и реализации культурных проектов. Важным событием, в частности, стало совместное создание Музея истории старообрядчества в Казани.

«Мы высоко ценим усилия старообрядцев в части оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Это особенно важно сейчас, в условиях, когда страна проходит серьезные испытания», – добавил Раис Татарстана.

Форум старообрядцев в Казани стал заметным событием не только республиканского, но и общероссийского масштаба. Он наглядно продемонстрировал, что принятая в Татарстане политика межконфессионального мира и согласия является одной из базовых скреп жизни республики. Всем конфессиям и религиозным течениям (кроме деструктивных и радикальных) здесь рады, ко всем доброжелательное, ровное и равное отношение.

Власти Казани планируют ввести туристический налог. Уже в следующем году они надеются собрать с путешественников более 150 млн рублей Фото: © «Татар-информ»

Плата за отдых: в Казани собираются ввести туристический налог

Событие недели для индустрии гостеприимства Казани – известие о том, что власти города планируют ввести туристический налог. Уже в следующем году они надеются собрать с путешественников более 150 млн рублей.

Плата составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах за сутки, но не меньше 100 рублей. Согласно проекту решения Казгордумы, ежегодно размер туристического налога будет расти на один процентный пункт, пока к 2030 году не достигнет 5%. Для туриста сумма налога будет включена в стоимость номера. Перечислять налог в казну по закону должны владельцы отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей. Всех тех объектов, который внесены в реестр «средств размещения».

Власти Казани свое намерение объясняют просто: туристический трафик за 15 лет вырос в 10 раз. По итогам прошлого года он превысил 4 млн человек. Понятно, что такой туристический трафик является большой нагрузкой на городскую инфраструктуры. Отсюда и мысли казанской власти – за счет налога компенсировать дополнительные расходы на содержание города. Собранные таким образом деньги хотят направить на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда столицы РТ.

Стоит пояснить, что регионы вправе устанавливать туристический налог по федеральному закону. В 2025 году он придет на смену курортному сбору, который взимался в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. В качестве эксперимента действует в Санкт-Петербурге, а в следующем году появится, например, во Владивостоке.

Такая форма налогообложения – это широко применяемая практика во всем мире. Например, во Франции и Италии туристический сбор применяется больше 100 лет. Суммы налога разные, но посильные – так, в Берлине и Кельне туристы должны заплатить 5% от стоимости проживания в отеле. В Дрездене туристический сбор составляет 1,3 евро за человека в сутки.

Казалось бы, все правильно и логично, но есть одно «но» – такой налог может негативно сказаться на туристической отрасли.

«Нам бы не хотелось, чтобы такой налог вводился на территории Татарстана. Такой налог вводится, когда есть овертуризм, когда действительно надо снижать турпоток. Мы еще потолка не достигли, у нас средняя загрузка 65% всего. Думаю, что введение этого налога преждевременно», — сказала «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина.