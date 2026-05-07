Яблони в память о героях-связистах высадили в Лаишево

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Традицию, начатую год назад, продолжили в Лаишево в День радио. На Аллее Славы в центре города высадили новые яблони в память о героях-связистах и в знак благодарности за их подвиг, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Год назад, к 80-летию Победы, на этом месте уже появились 45 яблонь и памятник. Его прообразом стал уроженец этих мест, Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. В годы войны он под огнём неоднократно восстанавливал связь на Днепре и в критический момент, когда рядом не оказалось командиров, сам поднял бойцов в атаку.

Заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев отметил, что современные цифровые технологии стали возможны благодаря подвигу связистов, которые рисковали жизнью ради обеспечения связи между фронтами. По его словам, высаженные яблони символизируют живую память и передачу этой памяти следующим поколениям.

Руководитель исполнительного комитета Лаишевского района Рамил Гарифуллин подчеркнул, что память о связистах объединяет поколения. Он отметил, что и сегодня, как и в годы войны, на передовой находятся те, кто обеспечивает связь, и выразил благодарность ветеранам и тем, кто сейчас выполняет эти задачи.

В память о героях участники мероприятия выпустили в небо белых голубей. Отмечается, что преемственность поколений сохраняется: в зоне специальной военной операции связисты продолжают обеспечивать связь между командованием и бойцами. Организаторы выразили благодарность всем, кто обеспечивает связь — как в прошлом, так и сегодня.