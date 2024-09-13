Яблоневые сады, пирог и чувашский квас: как прошел День культуры Черемшанского района

В Казани в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел день Черемшанского района. На территории детского центра «Экият» были развернуты татарское, чувашское, мордовское и русское подворья.

Как рассказали в пресс-службе конкурса «Культурная столица», именно эти народы являются основными в Черемшанском районе. Интерактивные и выставочные площадки под единым названием «Черемшанское гостеприимство» презентовала молодая семья Жораевых — Альмир, Венера и их дочь Риана.

На празднике были представлены локации «Известные и знаменитые выходцы Черемшанского района», выставки ежегодного всероссийского пленэра «Родные просторы», юных художников Детской школы искусств «Черемшан глазами детей», различные мастер-классы и многое другое.

Первыми гостей встречало чувашское подворье, где местные мастера под песни заложили фундамент под новый дом и показали обряд новоселья у чувашей. Далее можно было ознакомиться с тематическими национальными подворьями. Здесь были представлены театральные, фольклорные, обрядовые, музыкальные, музейные, библиотечные и многие другие активности.

Особо выделялась национальная кухня. Так, на выставке были представлены традиционные местные блюда — юача, җәймә, луковник — слоеный пирог из лука, колобок, чувашский морковный пирог и другие. Стоит отметить, что лук является брендом черемшанцев.

Здесь выращивают свой сорт лука, который отличается терпкостью и миндалевидной формой. В августе этого года в районе прошел межрегиональный фестиваль «Луковая долина», где испекли большой пирог диаметром в 1,5 метра. Выращивание лука — это традиционный семейный бизнес в селах Верхняя и Нижняя Каменка, Ибраево Каргали, Туйметкино, Черный Ключ и других.

Здесь же гостей праздника встречали победители муниципального этапа республиканского фестиваля родословных «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» семья Рамиля и Наили Каримовых из села Туйметкино.

Отдельно был представлен театральный стенд, где черемшанцы рассказали об известных земляках — народном артисте России Наиле Шайхутдинове и заслуженном артисте Татарстана Раисе Галиеве. Выходцы села Утыз Имян рассказали о своем земляке — известном религиозном деятеле Габдрахмане Утыз-Имяни.

Отдельная гордость Черемшанского района — его художники. Это живописец, театральный художник, график Канафия Нафиков, его сын — художник-абстракционист Рамин Нафиков и народный художник Татарстана Ахсан Фатхутдинов.

Среди гостей праздника был и директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов. Как оказалось, его дед Рамазан Туманов (Туменов) родом из села Новое Ильмово Черемшанского района.

«До войны он был директором МТС села Лашманка. Перед войной мой дед высадил в районе яблоневый сад», — рассказал Туманов. Деревья вырубили еще при жизни Рамазана Туманова, однако нынешний глава района Рамиль Айбатов его восстановил. «Созвездие-Йолдызлык», по словам гостя, также состоялся благодаря руководству Черемшанского района.

Завершился День культуры театрализованным концертом. Перед началом гостей праздника поприветствовал заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

«Подобный фестиваль помогает жителям Татарстана знакомиться с культурой народов, проживающих на территории нашей республики. Помогает обратиться к своим корням. Ценность и уникальность данного проекта — в сохранении нашей культуры, наших корней, наших истоков. Это играет огромную роль как в сохранении культуры, так и в передаче культурных ценностей подрастающему поколению», — отметил он.

Глава Черемшанского района Рамиль Айбатов отметил, что главное богатство территории — это ее жители, любящие свой родной край и делающие все для его процветания. Председатель землячества Черемшанского района, директор Казанского техникума народных художественных промыслов Раушания Саубанова добавила, что муниципалитет украшает республику своими выходцами, талантами и культурой.

На представлении под названием «Бәхет турында баллада — Баллада о счастье» черемшанцы показали обряды народов района через театрализованную постановку о рождении, росте и становлении человека на татарском, русском, чувашском и мордовском языках.

Здесь же на территории Детского центра «Экият» проходил форум краеведов Черемшанского района, на котором были представлены книги местных авторов. В течение дня каждый участник мог присоединиться к мастер-классам, научиться движениям танца «Подгорный» — особенного танца черемшанских татар-мишар, без которого не обходится не один местный праздник.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в республике второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана. Их ожидают историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.