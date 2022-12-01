Яблоневые деревья вдоль проспекта Мира в Челнах украсят новогодними гирляндами
В этом году Набережные Челны уделили особое внимание праздничному украшению города и созданию новогоднего настроения. Одним из ключевых объектов станет проспект Мира. Как будет украшен Автоград к Новому году, рассказала на пресс-конференции главный архитектор города Малика Шамсиева.
Изюминкой города в летнее время является яблоневая аллея вдоль проспекта Мира. Сделать ее заметной и зимой поможет украшение деревьев, уверена спикер.
«В предновогоднее время они будут украшены световыми гирляндами и объединены цветовой гаммой. По проспекту Мира по обеим сторонам смонтированы световые консоли в количестве 756 штук», — доложила архитектор.
Световые снежинки, новогодние шары и часы, показывающие без пяти минут 12, станут дополнением к украшению яблоневых деревьев. А на пересечении проспектов будут установлены консоли в виде герба города.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.