Яблоневые деревья вдоль проспекта Мира в Челнах украсят новогодними гирляндами

В этом году Набережные Челны уделили особое внимание праздничному украшению города и созданию новогоднего настроения. Одним из ключевых объектов станет проспект Мира. Как будет украшен Автоград к Новому году, рассказала на пресс-конференции главный архитектор города Малика Шамсиева.

Изюминкой города в летнее время является яблоневая аллея вдоль проспекта Мира. Сделать ее заметной и зимой поможет украшение деревьев, уверена спикер.

«В предновогоднее время они будут украшены световыми гирляндами и объединены цветовой гаммой. По проспекту Мира по обеим сторонам смонтированы световые консоли в количестве 756 штук», — доложила архитектор.

Световые снежинки, новогодние шары и часы, показывающие без пяти минут 12, станут дополнением к украшению яблоневых деревьев. А на пересечении проспектов будут установлены консоли в виде герба города.