Яблоки и лук в Татарстане подешевели, куриные яйца и рис стали дороже

Килограмм репчатого лука и яблок стал дешевле за неделю с 25 октября по 1 ноября – на 0,4% и 0,21% соответственно, приводит данные Татарстанстат.

Морковь тоже стала доступнее, цена килограмма этого овоща снизилась на 0,04% и стоила на начало месяца в среднем 34,27 рубля. На 0,14% подешевели хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов. Снизилась и цена за килограмм байхового черного чая – на 0,7%, в среднем за него к 1 ноября просили 840,06 рубля.

Судя по приведенным Татарстанстатом данным, за неделю с 25 октября по 1 ноября 2021 года стали дешевле также полукопченая колбаса (снижение цены за килограмм составило 0,67%), мясные консервы для детского питания – 0,31%, неразделанная мороженая рыба – на 0,08%, пищевая поваренная соль – 0,09%.

Сбросила цену на 0,22% за килограмм и свинина. Но другие виды мяса стали за неделю дороже: говядина – на 0,63%, баранина – на 0,39%. Прибавил в цене и килограмм кур – на 0,16%, жирного творога – на 1%, шлифованного риса –– на 2,68%, гречневой крупы – на 2,81%, картофеля – на 2,37%, свежей белокочанной капусты – на 1,34%.

Больше остальных прибавили в цене куриные яйца, их десяток к 1 ноября стоил в среднем 72,39 рубля, что на 3,37% выше данных неделей ранее.