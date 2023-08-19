«Яблочный Спас – праздник, которого нет»: казанский священник о Преображении Господнем

19 августа православные встретят праздник Преображения Господня. В этот день принято приносить освящать яблоки

Фото: © «Татар-информ»

Ни о каких Спасах в Церковном уставе никогда не упоминалось

19 августа православные встретят праздник Преображения Господня. В этот день принято приносить яблоки в храм для освящения. В народе день называют Яблочным Спасом. В народном календаре можно встретить также такие праздники, как Медовый Спас и Ореховый Спас.

Об этих праздниках мы поговорили с руководителем Миссионерского отдела Казанской епархии отцом Александром Ермолиным. По словам священнослужителя, ни о каких Спасах в Церковном уставе никогда не упоминалось. 19 августа Церковь вспоминает события, описанные в Евангелии, когда Христос отправился в Иерусалим, чтобы принести себя в жертву за весь мир и все человечество.

«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение», – приводит цитату из Священного Писания отец Александр.

Александр Ермолин: «Любой человек знает, что есть три Спаса: Медовый, Ореховый и Яблочный. Но никто точно не ответит, что это такое» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

То есть Иисус Христос преобразился перед ними, показав свое Божественное начало. Если следовать хронологии, то это произошло в дни, когда мы соблюдаем Великий пост, и так как праздновать что-либо в это время не принято, Церковь перенесла этот праздник на 40 дней после праздника Вознесения Господня.

«Таким образом, Преображение – это праздник будущей жизни, праздник славы Царствия небесного. И вместе с тем эти события произошли перед Распятием Самого Спасителя, то есть указывают нам на то, что величие Царства небесного достигается через страдания», – говорит священнослужитель.

Такая светлая и красивая история праздника в наше время сопровождается суевериями, которые принижают изначальное значение этого дня.

«Любой православный и даже околоправославный человек знает, что есть три Спаса: Медовый, Ореховый и Яблочный. Но никто точно не ответит, что это такое. У меня часто вызывало возмущение, когда образованные люди говорят, что проводят мероприятия в честь православного праздника Яблочного Спаса. Хочется попросить у них, чтобы они показали мне, где в церковном календаре указан Яблочный Спас», – возмущается иерей.

«Существует суеверие, что до Спаса есть орехи, яблоки и мед нельзя, но это еще первый уровень всего этого безумства» Фото: © «Татар-информ»

«Если делала аборт и съела яблоко, то ребеночку в Раю не дадут съесть яблоко»

«Существует суеверие, что до Спаса есть орехи, яблоки и мед нельзя, но это еще первый уровень всего этого безумства. Следующий этап – когда люди говорят, что если женщина делала аборт и съела яблоко до Яблочного Спаса, то ребеночку в Царствии Божьем не дадут съесть яблоко. Люди говорят об этом на полном серьезе. Это какое-то интересное такое Царствие небесное, где как минимум есть яблоки и как максимум есть какая-то система кормления детей. Нужно помнить, что покойники не едят, и в Раю все совсем на другом, более высшем уровне существования, который нам не дано постичь. Наверное, это какой-то языческий рай, где кого-то кормят, что-то возливают и так далее», – рассуждает отец Александр.

Священник предлагает разобрать, что говорится в Церковном Уставе о запрете вкушения яблок до Спаса.

«В Типиконе говорится о праздновании Преображения Господня. Конкретно там указывается, что братия монастыря, которые выращивают виноград, не должны вкушать его плоды до освящения. Нужно понимать, что здесь речь идет о монастырском уставе. Тем же братьям, которые вкусили плоды, запрещалось есть виноград еще до конца месяца, это было своего рода наказание», – рассказывает священнослужитель.

«Понятно, что сейчас мы можем освящать и арбузы, и авокадо, потому что в наше время все можно принести» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Родом этот устав из южных стран, где к празднику поспевал урожай винограда. В Служебнике написано, что в местах, где нет винограда, приносят яблоки.

«Понятно, что сейчас мы можем освящать и арбузы, и авокадо, потому что в наше время все можно принести. Стоит вспомнить моего друга, который служил в Таиланде и освящал там вообще все фрукты и овощи. Логика очень простая, дальше начинаются суеверия. Все четко указано в уставе: про то, что ребенок в Раю не получит яблоко, там не написано. Создатели Типикона даже не могли себе представить, что люди будут такое говорить. Откуда появились такие народные традиции, я не знаю, это загадка», – объясняет он.

Почему мы вообще что-то освящаем? У слова «освящение» однокоренное слово – «посвящение», то есть если мы что-то освящаем, то мы посвящаем это Богу, рассказывает отец Александр.

«Вспомним Ветхий Завет. Как только появлялся новый урожай, все ветхозаветные праведники приносили Богу какую-то жертву. Даже Каин и Авель, которые выращивали пшеницу и держали овец, принесли в жертву часть своего труда в жертву Богу в качестве благодарности. Сейчас же не так много людей, которые сами что-то выращивают. Ну хочешь не есть яблоки ради символического поста и воздержания, ну не ешь. Но если ты считаешь грехом то, что ты съел яблоко раньше Преображения... Наверное, все-таки в нашей жизни есть грехи, больше заслуживающие внимания. К тому же в наше время возникает вопрос, а что есть плод нового урожая? Ты приходишь в магазин, и там круглый год какие угодно плоды», – рассказывает иерей.

Так же как в Яблочный Спас есть молитва на освящение яблок, так и в Медовый Спас. В этот день можно принести в храм мед и освятить его Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы живем в изобилии, мы утратили ту радость древнего человека»

Отец Александр объясняет, что когда писался устав, люди сами выращивали свой урожай, который приносил им такую радость, которую мы сейчас уже не испытываем.

«Мы живем в изобилии – нам все равно, есть урожай или нет. Мы утратили ту радость древнего человека. Раньше, если не взошла пшеница, это была катастрофа. А сейчас единственное, что может нас огорчить, – отсутствие денег. Если они есть, мы можем купить практически всё. За вопросом, можно ли есть яблоки до Преображения, мы потеряли целую культуру благодарности к Богу и освящению», – говорит он.

Так же как в Яблочный Спас есть молитва на освящение яблок, так и в Медовый Спас. В этот день можно принести в храм мед и освятить его, говорит священник.

«Медовый Спас – это 14 августа. В этот день совершается праздничная служба, потому что празднуется Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Это служба Кресту Господню. Известная святыня – крест, на котором был распят Христос. Он был обретен императрицей Еленой, матерью императора Константина Великого. Крест хранился в византийской сокровищнице. В этот день в Константинополе служили разные молебны. Была традиции выносить Крест и проносить по улицам города. Это был большой многодневный крестный ход внутри константинопольских стен. Праздник отмечали уже ближе к осени, когда люди начинали болеть, поэтому совершались молебны о здравии. В этот праздник мы вспоминаем, как Крест носили по Константинополю, вспоминаем страдания, распятие и воскресение Иисуса Христа», – рассказывает отец Александр.

Поскольку в это время был готов урожай нового меда, то люди пользовались им как прекрасным лечебным средством, чтобы не болеть. Так получилось, что в Церковном уставе совпали праздник Креста и освящение меда, объясняет он.

«Медовый Спас – это 14 августа. В этот день совершается праздничная служба, потому что празднуется Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молитвы на освящение орехов не существует»

29 августа Церковь чтит Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа и его перенесение из города Едессы в Константинополь, которое произошло в 944 году. В народе день называют Ореховый Спас.

«События, связанные с созданием Образа Иисуса Христа, которые произошли во время земной проповеди Спасителя. В сирийском городе Едесса правил Авгарь, который был поражен тяжелейшей болезнью – проказой. Никогда не видя Спасителя, он уверовал в Него и написал письмо с просьбой об исцелении. Он послал в Святую Землю своего художника, чтобы тот смог изобразить Спасителя и привезти ему этот образ.

По преданию, Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце, – прим. Т-и). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Правитель Едессы получил исцеление от прикосновения к этому Образу. История Нерукотворного Образа была непростой, и его даже пытались уничтожить иконоборцы, но со временем он оказался в Византии, и в память о событии перенесения Образа в столицу Империи было установлено это празднование. Таким образом, и 29 августа также посвящено Образу Спасителя, а не просто освящению того или иного продукта», – рассказывает Ермолин.

Этот праздник никак не связан с орехами, и в этот день не совершается молитва на освящение каких-либо продуктов. В целом молитвы на освящение орехов не существует, говорит иерей Александр Ермолин.

29 августа Церковь чтит Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа и его перенесение из города Едессы в Константинополь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этими праздниками мы принижаем подвиг Спасителя

«Казалось бы, прекрасные праздники, чего такого тут опасного может быть? Во-первых, очень сильно принижается подвиг Спасителя. О чем вообще говорит само слово “спасение”? Мы говорим о том, что Бог приходит в Мир ради человека, чтобы человек мог войти в Царствие небесное, Бог приходит сам, претерпевая страдания, поэтому мы говорим, что Христос – Спаситель», – объясняет отец Александр.

Он приводит слова протопресвитера Александра Шмемана, который говорил о том, что современный человек утратил истинное значение слова «спасение». Он говорил, что это понятие стало настолько привычно человеку, что перестало звучать для него во всем своем смысле.

«Шмеман говорил, что христианство – это религия спасения. Это не просто улучшение жизни. Для современного человека это слово ассоциируется с гибелью, он может понять это только когда погибает. Если человек тонет, он молится о спасении, а не об улучшении жизни, ему нужно спасение. И то же самое здесь – человек, который не понимает, что погибает в пучине греха, он слово “спасение” не понимает. А зачем? Зачем ему спасаться? Вот если выйти на улицу и сказать, что Христос предлагает тебе спасение, он скажет: “Господи, ну а от чего спасать-то? Живем, проблемы есть, но живем же”», – объясняет священнослужитель.

Современный человек утратил понимание многих высоких духовных вещей, отсюда и суеверия, и непонятные традиции, и странные вопросы: «А можно ли есть яблоки до Спаса?»

«Я бы хотел, чтобы люди помнили, что освящение – это не когда дана команда есть: вот принес яблоко, освятил – ешь. Нет, это не команда. Когда ты освящаешь, ты благодаришь Бога», – завершил отец Александр.