Яблочный Спас на утесе Венец: аромат сада, фолк-дива Желанная и брикеты сена вместо лавок

Фото: Михаил Захаров

В ста километрах от Казани, на высоком обрывистом берегу Волги у села Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана прошел фольклорный праздник Яблочный Спас. Его инициатором несколько лет назад стал Музей Горького, который находится здесь, в доме революционера-народника Михаила Ромася. Именно он в 1888 году пригласил в село будущего известного писателя, и позже Горький с восхищением описывал яблоневые сады Красновидово в «Моих университетах».

Яблочный Спас – что это?

Яблочный Спас – традиционный народный праздник урожая, который совпадает с православным праздником Преображения Господня. Ежегодно оба отмечаются 19 августа. Считалось, что с этого дня начинается постепенный переход от лета к осени, то есть преображение природы. Только с этого дня в прежние времена считалось правильным вкушать новый урожай плодов, яблоки освящались в церкви и из них с этого дня начинали готовить множество блюд.

В церковном толковании праздника Преображение Господне – это явление Бога-Сына, то есть явление его в облике человека, символизирующее одновременно его божественное и человеческое начало, что служило напоминанием о том, что в каждом человеке помимо естества (природы) есть божественное начало.

«Всего три Спаса в августе – Медовый, Яблочный, Ореховый. В народе каждый из них символизирует свои особенные воспоминания православия. А многие православные праздники тесно переплелись с народными традициями, поэтому освящение меда, освящение яблок, освящение орехов, хлеба входит в три этих важных Спаса. Это подготовка к осени, к сбору основного урожая, к зимним заготовкам, которые очень необходимы были в народе. Если почитать известный роман Ивана Шмелева «Лето Господне», мы увидим там массу рецептов, традиций, связанных с яблоком. В России вообще сохранены яблочные традиции. Белевские мастера Тульской области сохранили уникальные давние рецепты всевозможных кондитерских блюд – кстати, очень диетические. И у нас традиции нашего яблочного края, я думаю, обязательно должны возродиться как брендовые моменты, которыми славится Татарстан», – сказала постоянная гостья праздника в Красновидово, председатель Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирина Александровская.

Фольклорный ренессанс праздника

Разводить яблоневые сады в этом селе издавна было традицией, которая к концу ХХ века стала забываться. Последние лет семь-восемь музейщики стараются возродить празднование Яблочного Спаса, привлекая в село с красивыми видами на обрывистом берегу Волги соседей из близлежащих районов, фольклорные коллективы региона и туристов, путешествующих по Татарстану.

Под тенью яблоневого сада гости праздника, несмотря на жару, с удовольствием пили горячий чай и пробовали десерты из здесь же собранных яблок, неподалеку в чанах бурлило готовящееся варенье, по всему пространству разливался сладкий запах местных яблок, которых можно было набрать сколько угодно в развале августовских плодов, сложенных под одним из деревьев.

А в прохладе музея посетители погружались в атмосферу русского села конца XIX века: в обстановке традиционной избы слушали рассказ о пребывании Горького в Красновидово, с подлинным любопытством рассматривали орудия сельского труда и быта XVIII-XIX веков – красный угол, печь и утварь на ее лежанке, ассортимент стилизованной бакалейной лавки с большими старинными весами, сахарными головами, вязанками баранок и бочками... Часть экспонатов, например коса, коромысло, чугунные утюги, части прялок, огромный сундук, демонстрировались во дворе музея.

«Сочетание заботливого отношения к краеведческим аспектам, к литературоведческим аспектам жизни и творчества Максима Горького с народными традициями – хорошая находка Национального музея РТ (Музей Горького в Красновидово – его филиал. – Ред.). Я думаю, дальнейшее развитие фестиваля будет связано с развитием самого филиала», – выразила уверенность Александровская.

Гуляй, народ!

Основное действие праздника (ярмарка, мастер-классы, командные бои и соревнования, концерт фольклорных коллективов) развернулось на утесе Венец – живописном всхолмии с обрывистым берегом над Волгой. Места для зрителей перед сценой смекалисто и уместно организовали из брикетов сена. Главными гостями музыкальной программы стали группа «Медвежий Угол» и Инна Желанная, которые, впрочем, вышли на сцену ближе к вечеру. В течение дня к микрофону выходили менее раскрученные коллективы, причем не только русского фольклора, но и чувашского, марийского, мордовского, татарского.

«Сюда приехали один из наших знаменитых профессиональных коллективов «Верес», а также молодой коллектив «Живица», артисты которого стараются привнести народные музыкальные традиции в современную музыку. Также наш центр участвует в организации мастер-классов для гостей, где можно, например, сделать своими руками народную куколку, какие делали детки в далекие времена – не шили, а соединяли ниточками детали. Можно сделать вещь более полезную – сплести пояс, браслет. Народное прикладное искусство много сфер охватывает», – рассказала директор Культурного центра имени Пушкина (Казань) Наталья Комар.

«Рада поздравить всех собравшихся с таким прекрасным фольклорным праздником. Это история, традиция, попытка возродить интерес к селу, его традициям с яблоневыми садами, красивыми наполненными корзинами.

Отечественная туриндустрия, в том числе событийный туризм, подобный Яблочному Спасу в Красновидово, – одна из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики», – подчеркнула на открытии фольклорного праздника представитель Госкомитета РТ по туризму Анастасия Кайманова, пожелав туристам незабываемых поездок и ярких фотографий.

«Целые развалы яблок всегда украшали все большие ярмарки. Это создавало особое праздничное настроение. Мы очень рады, что в этом году Яблочный Спас растянулся даже на несколько дней. Совсем недавно, 19 августа, именно в день Яблочного Спаса, в парке Урицкого Казани прошел городской Яблочный Спас, а теперь сельский Яблочный Спас в Красновидово. Пусть таких праздников будет больше, пусть наполняется душа семейным хлебосольным настроением! Пусть мы встречаемся много-много раз, пусть нас радуют яблоки – самые душистые и самые лучшие в нашей республике и в нашей стране», – напутствовала Ирина Александровская.

Фото: Михаил Захаров