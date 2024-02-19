«Я знаю эту боль»: гинеколог из Челнов о том, как победила рак и помогла своей пациентке

Первые проблемы со здоровьем у Елены Ляшовой началась весной 2018 года, тогда ей было 37 лет

Фото: из семейного архива Елены Ляшовой

«Я хочу жить… не хочу умирать»

Первые проблемы со здоровьем у Елены Ляшовой началась весной 2018 года, тогда ей было 37 лет. У нее подрастали две дочери, старшей было восемь лет, а младшей – пять. Жизнь шла своим чередом, она работала акушером-гинекологом в женской консультации Городской больницы №5 Набережных Челнов. Но как-то однажды Елена заметила кровь в кале: сначала ее было мало, со временем же становилось все больше и больше.

Елена записалась на прием к проктологу, прошла осмотр, ей назначали колоноскопию. Елена прошла обследование, вместе с мамой, которая решила ее поддержать, приехала в клинику и услышала диагноз, который не готов услышать никто: рак прямой кишки.

«Мы вышли из больницы, где делали колоноскопию. Мы стоим около машины, и я говорю такую фразу: “Я хочу жить, не хочу умирать”. И эту фразу я пронесла через все лечение», – рассказала Елена корреспонденту агентства.

Гистология подтвердила, что опухоль злокачественная – это была аденокарцинома прямой кишки.

«Это было тяжело. Думаю, каждый человек, которому говорят, что у него онкология, задумывается, как дальше жить, что будет завтра. Я хоть и доктор, но как любой человек боялась очень многого», – рассказывает Елена Ляшова.

«Когда ты смотришь на детей и думаешь, кому же они останутся, с кем они будут, если тебя не будет, это помогает собраться с силами и идти дальше» Фото: из семейного архива Елены Ляшевой

«Смотришь на детей и думаешь: с кем они останутся, если меня не будет?»

Для Елены началась борьба – долгое лечение. Из Челнов она приехала в Республиканский клинический онкологический диспансер в Казань, сначала ей выписали лучевую терапию. После нее была операция – удаление опухоли.

В этот период рядом с Еленой был брат, он из командировки в Уфе поехал прямиком в Казань, не заезжая в Челны, чтобы поддержать сестру перед операцией. Приезжали и дочки. Она вспомнила, что в тот день они были какие-то уставшие, у младшей – шапка набекрень. Елена посмотрела тогда на своих девочек и поняла, что не имеет права сдаваться.

«Когда ты смотришь на детей и думаешь, кому же они останутся, с кем они будут, если тебя не будет, это помогает собраться с силами и идти дальше», – рассказала Елена Ляшова.

Для Елены началась борьба – долгое лечение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я была самым молодым пациентом отделения»

Елена помнит, как проснулась после наркоза, начала ощупывать тело. Поняла, что разрез был совсем небольшим, да и швы медики сделали косметические. Елена вспоминает, что очень обрадовалась тогда.

«Я была самым молодым пациентом отделения абдоминальной онкологии. Все вокруг удивлялись: “Как так, у вас в 37 лет онкология?” Я отвечала: “Так получилось, так распорядилась судьба”. Когда мне разрешили ходить, я гуляла по отделению и видела, что лежат в основном пациенты старшей возрастной группы – это 55-60 лет и старше», – вспоминает Елена.

После операции она получила на руки выписку, в которой значилось, что у нее вторая стадия рака. Самым главным словосочетанием стало: «метастазы отсутствуют».

Дальше нашу героиню ждала химиотерапия, в РКОД ей назначили шесть курсов. Ее проводят, чтобы снизить риск рецидива.

«Я всегда боялась именно химиотерапии, боялась, что облысею. Очень сильно этого боялась. К счастью, волосы у меня были на месте. Но мои химиопрепараты воздействовали на нервные окончания рук. Представьте, вы достаете продукты из холодильника, а руки немеют. Это было неприятно», – рассказывает Елена.

Врач вспоминает, как холодной зимой, бегала от здания РКОД к машине такси, укутавшись в шарф, стараясь не вдыхать холодный воздух. Ведь из-за препаратов в морозы все моментально немело. Но и это испытание Елена прошла достойно.

«Ты должен свои болезни принять и двигаться дальше. То есть ты либо принимаешь болезнь и начинаешь ее лечить: проходишь обследования, взаимодействуешь с врачом. Либо ты эту болезнь не принимаешь, отталкиваешь и на позднем этапе только понимаешь, что должен был поступить по-другому», – подчеркнула она.

Однажды к ней на прием записалась челнинка Оксана Прийма, у которой врачи тоже подозревали рак Фото: © пресс-служба городской больницы № 5 Набережных Челнов

«Хочу видеть, как растут мои девочки»

С момента победы Елены над раком прошло уже больше пяти лет, она продолжает работать врачом и регулярно проверяет свое здоровье. Из воспоминаний об опухоли остались лишь редкие покалывания – это последствия химиотерапии дают о себе знать.

«Сейчас девиз моей жизни – хочу видеть, как мои девочки вырастут, как они выходят замуж. Я очень хочу это все увидеть. Я буду жить так, как хочу, просто жить дальше, развиваться во всех сферах жизни, узнавать новое», – рассказала Елена Ляшова.

У истории Елены счастливый финал, но эта история имеет продолжение. Однажды к ней на прием записалась челнинка Оксана Прийма, у которой врачи тоже подозревали рак.

История Оксаны Прийма началась с того, что она встретила мужчину своей мечты. И у влюбленных появилась мечта родить ребенка Фото: © из семейного архива Оксаны Прийма

Пришла планировать беременность, ушла с подозрением на рак

Ее история, как рассказывает Оксана, началась с того, что она встретила мужчину своей мечты. И у влюбленных появилась мечта родить ребенка.

«Мы начали готовиться, обратились в Центр планирования семьи. Я думала, что по возрасту уже надо. Мне сейчас 45 лет. И у меня всегда были проблемы по-женски, я всегда наблюдалась у гинеколога», – рассказала «Татар-информу» жительница Набережных Челнов Оксана Прийма.

В мае 2023 года, когда Оксана проходила УЗИ, врач заметила опухоль на ее левом яичнике. Ее срочно направили к онкологу.

Именно тогда Оксана и попала в женскую консультацию пятой городской больницы – пришла взять направление к онкологу. Призналась, что до этого чаще обращалась в частные центры. Ее участковым гинекологом оказалась наша первая героиня – Елена Ляшова. В тот момент Оксана еще не знала, что попала к тому врачу, которая будет поддерживать ее во время всего лечения.

Елена вспоминает – когда в первый раз увидела Оксану, та была напугана, плакала. После разговора с Еленой Оксана немного успокоилась. Елена попросила ее прийти к ней после визита к онкологу.

Оксана сначала прошла онкологический кабинет в поликлинике, оттуда ее направили в онкоцентр Челнов.

«Я слышала, что люди долго проходят анализы. Мне буквально сразу выписали все анализы и дали направления на процедуры. Я за три недели прошла и колоноскопию, и ФГДС, и УЗИ конечностей ног и сердца, все анализы сдала, кардиограмму мою посмотрели», – рассказала она.

Все показатели у Оксаны были в норме, кроме онкомаркеров и УЗИ органов малого таза. Когда Елена и Оксана снова встретились в женской консультации, Елена рассказала историю своей борьбы и победы над болезнью. Женщины договорились быть на связи.

Врачи РКОДа предупредили ее, что сделают все возможное, чтобы сохранить органы, но если встанет вопрос жизни и смерти, то матку с яичниками удалят Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я просила не удалять яичники, но встал вопрос жизни и смерти»

Врачи филиала онкодиспансера рассказали Оксане, что будут готовить ее к операции, предупредили, что, возможно, придется удалять яичники и матку. Женщина говорила врачам, что хочет завести ребенка, высказывала надежды на то, что опухоль может оказаться доброкачественной. Оксане дали направление в Казань в Республиканский онкодиспансер.

Врачи РКОДа предупредили ее, что сделают все возможное, чтобы сохранить органы, но если встанет вопрос жизни и смерти, то матку с яичниками удалят. «Мы будем делать все, чтобы спасти вас», – сказали врачи.

К слову, у Оксаны есть 20-летняя дочь, и она, и супруг Оксаны, и ее друзья и коллеги очень поддерживали ее на протяжении всего времени лечения.

«Я сначала не хотела говорить маме, она у меня живет в Германии, она уже женщина в возрасте. Не хотела ее расстраивать. А потом я подумала посидела, ведь мало ли что может случиться. Решила, что не сказать было бы неправильно с моей стороны. Я с ней поделилась, она меня очень сильно поддерживала. Даже хотела прилететь, но я ее попросила этого не делать, потому что мне было бы тяжелее. Я ей сказала: “Ты лучше молись за меня, ведь материнская молитва самая сильная”», – отметила Оксана.

Наркоз был местным, многое из того, что происходило на операционном столе, Оксана помнит. Помнит, как хирург говорил, что удаляют одно, потом другое Фото: © «Татар-информ»

«Самая сложная операция в палате»

Оксана приехала в Казань в день операции. Наркоз был местным, многое из того, что происходило на операционном столе, Оксана помнит. Помнит, как хирург говорил, что удаляют одно, потом другое. В какой-то момент женщина поняла, что можно не надеяться на доброкачественность опухоли. Как и на то, что ее репродуктивные органы удастся сохранить.

К вечеру Оксана полностью пришла в себя, еще пять она дней провела в больнице и уже умоляла, чтобы ее выписали.

«Мне врач потом сказала, что из всей палаты у меня была самая тяжелая операция. Но она смотрела на меня, и с каждым днем у нее глаза становились все удивленнее и удивленнее. Потому что я восстанавливалась очень быстро, у меня был день за месяц. Я взяла себя в руки. Я – сильный человек. И раз так суждено, надо двигаться дальше», – рассказала Оксана Прийма.

После консилиума медики решили, что шести курсов химии будет достаточно. 6 июля она начала лечение. С волосами она попрощалась уже после первой процедуры Фото: из семейного архива Оксаны Прийма

«Тебя Бог бережет! Ты здесь нужна»

Вскоре пришла гистология. Опасения подтвердились: это была злокачественная опухоль. Для Оксаны собрали целый консилиум, чтобы решить, как поступить с дальнейшим лечением, изначально ей хотели назначить восемь курсов химиотерапии.

«Это значило, что что-то там серьезное у меня. Такое количество химий считается очень большим – были слезы, переживания», – вспоминает Оксана.

Елена Ляшова вспоминает, что после операции Оксана вновь пришла к ней в женскую консультацию.

«У всех таких пациентов страх в глазах – они боятся. Эти постоянные мысли, что же будет дальше. Я пережила этот страх, мне это знакомо. Я знаю эту боль. В первую очередь надо было Оксану успокоить, убедить, что у нее все будет хорошо, что она будет жить дальше, что онкология – это не приговор», – рассказывает Елена.

Оксане, как и Елене, поставили вторую стадию рака. После консилиума медики решили, что шести курсов химии будет достаточно. 6 июля она начала лечение. С волосами она попрощалась уже после первой процедуры. Они начали выпадать клоками, и Оксана попросила супруга побрить ее.

После третьей «химии» ей провели КТ с контрастом. Она вспомнила, что из кабинета вышла самой счастливой, ведь ей дали справку, в которой было написано, что метастазов нет, а органы работают правильно.

Елена, как и договаривались, была постоянно на свзяи с Оксаной, поддерживала ее.

«Люди, которые были рядом говорили: “Оксанка, тебя Бог бережет. Ты здесь нужна”», – вспомнила она.

Оксана признается, что выздороветь ей помогли любимые люди, которые были рядом, врачи и вера в Бога Фото: из семейного архива Оксаны Прийма

«Мечтать надо осторожно»

А дальше были еще три курса химиотерапии, они дались Оксане тяжело, но и это испытание она преодолела.

Оксана призналась, что поняла одну истину: мечтать надо осторожно. Она рассказала, когда начинала вести бизнес, была амбициозной, захотела помогать онкобольным, но руки все никак не доходили. А в подростковом возрасте в знак протеста очень хотела побриться налысо. Когда была беременна дочкой, весь живот был в растяжках и ей это очень не нравилось. И вот прошло время, теперь у нее нет волос, на ее животе шов, и теперь она на самом деле помогает людям с онкологическими заболеваниями.

Надежду вместе растить ребенка супруги не оставили, пока думают над альтернативными способами. Оксана признается, что выздороветь ей помогли любимые люди, которые были рядом, врачи и вера в Бога.

«Меня спасла молитва. Пока мы молодые, мы об этом не думаем, в это не верим, а на самом деле, Бог есть и он помогает. Все в его руках», – поделилась Оксана.

Сейчас челнинка смело может сказать, что победила болезнь Фото: из семейного архива Оксаны Прийма

Сейчас челнинка смело может сказать, что победила болезнь. Она до сих пор иногда заглядывает к своему гинекологу, они переписываются в мессенджерах и поддерживают связь.

«Сейчас онкологические заболевания – это не приговор. В моем случае получилось выявить рак рано. И если пациенты на раннем этапе обращаются к врачам, то шансы выжить очень высоки. Поэтому необходимо проходить диспансеризацию, раз в год женщинам делать УЗИ органов малого таза, молочных желез. Если положена маммография, то желательно еще и ее сделать. Это такой небольшой чек-лист, который необходимо проходить каждому человеку», – подытожила врач акушер-гинеколог Елена Ляшова.