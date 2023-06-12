«Я знаю, что сейчас умру»: о чем дети рассказывают психологам телефона доверия

Большинство родителей не уделяют необходимого количества времени своим чадам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Взрослые уверены, что знают о своих детях все»

Знаете ли вы о проблемах своих детей? Психологи детского телефона доверия уверены, что большинство родителей не уделяют необходимого количества времени внутреннему миру своих чад. Если сын или дочь не говорят о том, что их беспокоит, это не значит, что у них все хорошо. Скорее наоборот, они знают, что взрослые их не услышат и не поймут. Итогом скрытых чувств могут стать трагедии.

«При этом взрослые уверены, что все знают о своих детях. А часто ли вы даете возможность своему ребенку сказать все, что он хочет. Правда ли, что вы всегда готовы его слушать – открыто, без требований и нравоучений?» – интересуется психолог службы экстренной психологической помощи по телефону доверия Фрида.

Офис специалистов строго засекречен, даже называть свои настоящие имена для интервью им нельзя. Поэтому наша собеседница назвалась псевдонимом – Фрида. В службе она только восемь месяцев, но имеет богатый опыт в коучинге.

А вот руководитель службы Лейсан Хисамутдинова работает уже 11 лет. Говорит, что от профессионального выгорания ее спасают регулярные консультации со специалистом, который работает с психологом.

В связке работают три линии: детский телефон доверия 8 800 2000 122, муниципальный 277 00 00, куда могут обращаться все, и молодежный телефон доверия 8 800 555 222 0. Курируют службу мэрия Казани и Министерство молодежи Татарстана.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Позвонить сюда и обратиться за помощью могут абсолютно все. Лейсан Хисамутдинова поделилась, что на детскую линию часто обращаются даже взрослые, которые столкнулись с проблемами в воспитании детей, а иногда звонят родители уже взрослых людей. Бывает всякое.

«У нас работают консультанты с магистерским образованием, часть с дополнительным обучением по разным направлениям психологии: когнитивная, гештальт и другие. На телефоне доверия не свойственна большая текучка, сюда подбирают сотрудников, у которых есть зерно, которое не трогается ни усталостью, ни разочарованием, ни обесцениванием этой работы, ни тем более какими-то трагедиями», – рассказывает руководитель службы.

«Трагедию в 175-й гимназии не выдержал даже огромный штат психологов»

Говоря о трагедиях, Лейсан вспоминает событие, оставившее в ее душе большой шрам.

«Трагедия в 175-й гимназии унесла не только жизни людей. Огромный штат психологов уволился по собственному желанию. Я, как человек, который непосредственно принимал участие в этом и взаимодействовал с пострадавшими детьми, тоже была готова написать заявление об увольнении. Эти вещи бесследно ни для кого не проходят», – вспоминает она.

Лейсан Хисамутдинова: «Когда мы сталкиваемся с какой-то бедой, мы не знаем, как складывается потом жизнь этих людей» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Руководитель службы рассказала, что, работая на телефоне, психологи ограждены от многих травмирующих факторов – они не видят глаз пострадавших, не слышат криков.

Но Лейсан, как опытного психолога, попросили уже на следующий день после трагедии посетить семьи детей из восьмого класса.

«Моя задача была в том, чтобы нормализовать состояние детей и взрослых, чтобы люди не натворили на фоне трагичности каких-то действий, которые могут усугубить их положение. И, конечно, им нужно было оказать поддержку. Мне сложно говорить на эту тему. Сколько бы я ни работала над ней, остался шрам. Когда ты порезался глубоко. Ты смотришь каждый раз на этот шрам, и ты понимаешь, о чем он», – объясняет она.

Самым страшным для психолога было тогда видеть глаза детей, которые напрямую столкнулись со смертью.

«Это были психологически не живые люди. Это физическое тело, которому надо было как-то выжить. Это нормально. Но в этот момент, что, наверное, ужасно, это очень плохо учитывалось взрослыми, которые окружали этих детей. Я не говорю про официальные органы, очень много было оказано внимания, поддержки, и, на мой взгляд, это было даже чрезмерное внимание, которое лишь усугубляло процесс нормализации, когда человека надо оставить в покое и дать ему возможность выдохнуть, а его атакуют разные специалисты. Он вынужден сдерживать слезы, сдерживать злость, сдерживать это непонимание того, что произошло», – рассказывает Лейсан.

«Трагедия в 175-й гимназии унесла не только жизни людей. Огромный штат психологов уволился по собственному желанию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Родители тогда столкнулись с собственным бессилием и чувством вины, что выдержать в тех условиях было очень сложно, говорит Лейсан.

«Я не знаю, как сейчас сложились их судьбы. Наверное, это правильно – не знать, это тоже специфика телефона доверия. Когда мы сталкиваемся с какой-то бедой, мы не знаем, как складывается потом жизнь этих людей. И это объяснимо – не надо знать, нужно дать возможность реализовывать свою жизнь им самим», – размышляет психолог.

«Смотивировать его, чтобы он передумал умирать, у меня не было возможности»

Даже самый опытный психолог, работающий на телефоне доверия, может столкнуться с ситуацией, которая оставит глубокий след в душе.

В семь утра раздался звонок. Подросток четырнадцати лет сообщил, что звонит из города Набережные Челны. Голос в трубке сообщил: «Я знаю, что сейчас умру, и когда сотрудники полиции будут все выяснять, они увидят, что мой последний звонок был на телефон доверия. Вот когда они вам позвонят, передайте, что виновата в этом мама».

Даже самый опытный психолог, работающий на телефоне доверия, может столкнуться с ситуацией, которая оставит глубокий след в душе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лейсан начала расспрашивать мальчика. Он рассказал, что принял наркотическое средство для смелости и сейчас совершает действия, которые приведут к его смерти. По этическим соображениям мы не можем подробнее писать об этом.

«Я понимала, что у меня очень мало времени. Смотивировать его, чтобы он передумал умирать, у меня не было возможности, потому что ребенок озвучивал свое четкое и безоговорочное решение. В таких случаях у нас работает правило: если ребенок находится в опасности и не дает нам согласия на оказание медицинской помощи, мы все равно обязаны направить к нему бригаду скорой. Разными способами я пыталась узнать, где он живет: “Ой, а что это за шум за окном, ты рядом с магистралью живешь?”», – вспоминает психолог.

Подросток находился в наркотическом опьянении, поэтому частично смог передать некоторую информацию, рассказывает она.

«Достаточно этого было или нет, я не знаю. Он сам положил трубку. Он успел объяснить, почему мама была виновата. Он говорил, что она очень много работала, ездила на заработки и выпивала. Мальчик часто оставался один, у него начались проблемы в школе, его начали обижать, и он с этим не справился. Его передали жить бабушке, потому что мамы толком дома нет, а бабушка старенькая, с одной пенсии она не могла прокормить обоих. И чтобы спасти жизнь бабушки, он решает умереть. Виновата мама, бабушка ни при чем – это его мысли. При этом, когда я спросила, где сейчас бабушка, он сказал, что она спит в соседней комнате. Вот это самая страшная история, с которой я столкнулась», – поделилась руководитель службы.

Тогда она передала всю информацию в службу «112», но чем закончилась история, ей до сих пор неизвестно.

«Остался он жив или нет, я не знаю. У нас нет возможности узнать. Прошло уже много времени, но такие истории невозможно забыть», – добавила Лейсан.

Это была единственная такая история в практике специалиста. Она считает, что в этой ситуации ребенок был вынужден взять ответственность за жизнь взрослых и решить ее по-своему.

«Благо в остальных ситуациях я смогла смотивировать – отправляла бригаду медиков, ждала их вместе с ребенком на линии. По большей степени это были суицидальные мысли и переживания. Правда, столкнулась еще с одним таким страшным планом ребенка умереть. Звонил одиннадцатилетний мальчик. Он рассказал, что у него проблемы с весом из-за щитовидки, от него пахло, и в школе из-за этого он подвергался буллингу», – вспоминает Лейсан.

Большая часть людей заботится только о своем физиологическом здоровье, но напрочь забывает о ментальном Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я рассчитал, чтобы никого не задеть, когда буду падать»

Мальчик тогда рассказал, что он живет только с мамой, а других родственников в городе у них больше нет. Маме было очень тяжело, и она много работала.

«В это время ребенок страдал от обид в школе, у него не было друзей, а он очень эмоциональный, не справлялся с тем, что происходило. Он мне начал рассказывать про буллинг. И на десятой минуте он говорит: “Вы знаете, я же все подготовил. Завтра я иду на крышу, у меня есть ключи, я рассчитал, чтобы в это время на улице никого не было, и я никого не задену, когда буду падать”. То есть дети вот так подходят к суициду. Конечно, по большей степени есть манипулятивные суициды, но есть и четко продуманные. Пугает, насколько дети продумывают и анализируют этот процесс», – делится Лейсан Хисамутдинова.

Специалист утверждает, что процесс подготовки ребенка к суициду может длиться несколько месяцев, и, как правило, взрослые не замечают никаких изменений в их поведении. Статистика показывает, что в сравнении с 2021 годом количество детских самоубийств в 2022-м выросло в два раза.

Фрида добавляет, что большая часть людей заботится только о своем физиологическом здоровье, но напрочь забывает о ментальном.

«Больше всего меня приводит в шок, когда сам ребенок говорит маме, что ему нужен психолог, а она: “Не говори ерунду, ничего тебе не надо”. Сам ребенок понимает, что ему нужна дополнительная поддержка, но взрослые его не слышат. Если ты становишься родителем, тебе нужно знать, как обеспечить психическое здоровье своего дитя, а не только как грудью кормить. Это намного важнее», – поделилась психолог.

Даже когда дети балуются, их стараются вывести на разговор

Даже если ребенок звонит, чтобы просто побаловаться, психолог заводит с ним разговор.

«Это говорит о том, что дети знают, что есть такой телефон и туда можно позвонить, и им не страшно туда звонить. В тот момент, когда обращается ребенок, что бы он ни говорил, я показываю: “Слушай, раз ты позвонил, может, что-то полезное для себя хочешь узнать?” Чтобы побаловаться, они обычно звонят компаниями, кто-то шепчет что-то за трубкой, а кто-то – ответственный за разговор. И ты все равно ловишь контакт с ним. Я говорю: “Это вообще классно, что ты позвонил, здорово. Я понимаю, что сейчас тебе хочется посмеяться, но раз уж ты позвонил, ты же откуда-то узнал про этот номер, что ты о нем знаешь? Давай, я расскажу тебе про телефон доверия. Может, есть какие-то вопросы, которые сейчас для тебя важны? Если тебя другие вещи интересуют, кроме как пошутить, давай поговорим”. В этот момент я понимаю, что бы ни было в жизни, что бы ни происходило, детям нужно лишь понимание и принятие их такими, какие они есть. Им часто надо, чтобы их слушали. Это истина, которой нас не учат как родителей», – делится психолог.

«Ребенок может думать об этом месяц, два, а через четыре-пять месяцев он может настолько себя задавить психологически, что это начнет отражаться на его состоянии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Буллинг происходит, когда дома ребенок не получает должного внимания

Если говорить о звонках от маленьких абонентов, то чаще всего это тема буллинга, отмечает Фрида.

«Пока я здесь не работала, я думала, что эта тема касается только взрослых детей, которые психологически пытаются манипулировать другими. Когда я пришла сюда, буллинг серьезно помолодел в моих глазах. Он заключается не в том, что дети создают какие-то коалиции и начинают кого-то прессовать. Это происходит неосознанно, потому что дома ребенок не получает соответствующего уровня внимания или у них так принято общаться. И он эту коммуникацию переносит в общество, в класс и начинает таким образом неосознанно подавлять других детей», – объясняет она.

Кто-то из детей ответит на такое поведение, а кто-то подавит в себе чувство обиды, страха и гнева. Но чувствам обязательно нужен выхлоп, говорит психолог.

«Ребенок может думать об этом месяц, два, а через четыре-пять месяцев он может настолько себя задавить психологически, что это начнет отражаться на его состоянии. Это отражается на его учебе и так далее. Когда звонит такой ребенок, он рассказывает, что из-за того, что он тихий или спокойный, ему кажется, что он слабее, а соответственно, ему кажется, что он хуже. Тогда я пытаюсь ему объяснить, что он наравне со всеми, даже со взрослыми. Ребенок должен чувствовать под собой опору», – рассказывает Фрида.

При желании ребенка сотрудник телефона доверия может подключить к процессу взрослых, но часто дети боятся, что взрослые их не поддержат, или им становится не по себе.

«Как-то я работала с девочкой, она думала о суициде, потому что из ее жизни ушел самый близкий человек – папа. Они были с ним очень близки, и она не представляла, как дальше жить без него. Мы боимся потерять то состояние, которое приобретали рядом с близким нам человеком. Особенно трудно справиться с этим детям», – рассказывает специалист службы.

Взрослые часто не осознают, как травмируют родных сыновей и дочерей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кого-то бьют постоянно, и они привыкают, а кто-то долго переживает из-за одного шлепка»

Еще одна из причин, по которым дети звонят на телефон доверия, – тяжелая обстановка дома. Когда их не понимают, часто бьют. Такое происходит не только в неблагополучных семьях, отмечает Фрида.

«У нас многие родители прибегают к рукоприкладству. Если ребенка регулярно бьют, он понимает, что он не погиб однажды, и значит, если его побьют, и он дальше будет как-то жить. Он адаптируется в этих условиях, принимает как должное, это, конечно, не нормально. А есть дети, которых могут шлепнуть слегка, и они будут переживать это

очень сильно и долго. У всех разная психика. Но при любых условиях, если взрослые над этим не работают, все это поведение в семье отражается на дальнейшем жизненном сценарии ребенка. К сожалению, об этом мало кто задумывается», – рассказывает она.

Лейсан Хисамутдинова добавляет, что взрослые часто не осознают, как травмируют родных сыновей и дочерей. Банальные бытовые вещи, на которые они даже не обращают внимания, для детей могут обернуться травмой на всю жизнь.

«Зачастую родители даже не учитывают возраст и сексуальное развитие своих детей. Мы периодически сталкиваемся с нарушением половой неприкосновенности детей. Часто старшее поколение живет по старым парадигмам, но современные дети в этих моментах более чувствительные, поэтому происходит нестыковка», – говорит руководитель службы.

Она приводит пример: когда папа моет семилетнюю девочку, которая уже формируется как женщина.

«При этом он еще может сделать комментарий о том, как выглядит ее попа и как надо бы одеваться, чтобы она выглядела более привлекательно или, наоборот, менее привлекательно. Вот это нарушение половой неприкосновенности. Просто родители не знают, как это называется и что это опасно. Если мы говорим о здоровом развитии психики, то после пяти лет у ребенка должна быть своя зона, где он может спокойно переодеться. И даже если это мама, которая родила его и видела его всякого, как нам иногда говорят, это не дает ей право нарушать эту половую неприкосновенность», – утверждает Лейсан Хисамутдинова.

Нарушение этих границ может привести к ранней половой зрелости, как итог – ранняя беременность или вероятность стать жертвой сексуального насилия.

«Когда мальчиков заставляют при всех раздеваться, он потом может позволить сделать это с собой другим. Мы обычно говорим: “Ты же мальчик, что ты стесняешься?” К сожалению, эта взаимосвязь в нашем обществе учитывается мало. Уже с пяти лет ребенок должен уважать свое тело, уважать себя и понимать, что вообще-то тело принадлежит ему – ни маме, ни папе, ни бабушке тем более. И тогда у него будет понимание, что он с этим телом должен как-то дружить. А от этого исходит профилактика разных зависимостей. Ребенок, который уважает свое тело, не будет ему гадить сигаретами, наркотиками и так далее», – рассказывает Лейсан.

Каждый месяц на телефон доверия поступает примерно четыре тысячи звонков со всей республики. На все три линии в сутки поступает от 50 до 70 звонков. Из них как минимум один-два суицидальных, 40% детей жалуются на проблемы с родителями, и 20% – на физическое насилие, буллинг. Остальные звонки от взрослых. Меньше стало звонков, связанных с вопросами самореализации. Психологи объясняют это тем, что сейчас молодежь больше занята вопросами психологического выживания.

Обратиться к психологам можно и через «Телеграм»: https://t.me/td_doverie, а также «ВКонтакте»: https://vk.com/territoria_resursa.

Вся информация, которой поделятся дети с психологами, останется анонимной.