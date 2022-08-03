«Я жив»: в Казани откроют выставку памяти Шамиля Шайдуллина

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ откроется выставка «Я жив». Экспозиция посвящена заслуженному художнику России, народному художнику Татарстана Шамилю Шайдуллину, который ушел из жизни ровно год назад.

Выставка «Я жив» — лишь краткое собрание произведений мастера, отражающее ключевые направления, в которых он работал. Это и краски Сабантуя, поскольку именно Шайдуллин стал первым из художников республики, изобразившим национальный праздник плуга во всех его многочисленных образах и сюжетах. Это и многогранные палитры цветов и натюрмортов. Писал художник и тематические полотна о жизни и быте как городской, так и сельской жизни Татарстана.

В своем творчестве Шамиль Шайдуллин не обошел и живописные пейзажи родной республики. В своих работах художник часто отражал историю, культуру татарского народа.

Как отмечают в пресс-службе галереи, выставка собрала около 2% творческого наследия живописца. За всю жизнь Шамиль Шайдуллин написал более 3300 картин.

Церемония открытия выставки состоится в 16.00. Сразу после ее окончания состоится круглый стол с участием художников и искусствоведов. Познакомиться с творчеством Шамиля Шайдуллина в стенах «Хазинэ» публика сможет до 4 сентября этого года.