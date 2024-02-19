«Я желаю тебе поскорее вернуться домой»: школьники Менделеевска написали 700 писем бойцам

Ученики химико-технологического лицея № 3 «Потомки Менделеева» Менделеевского района РТ принимают участие во Всероссийской акции «Письмо солдату» и в акции «Подарок для защитника», посвященным Дню Защитника Отечества.

В письмах учащиеся поздравили наших защитников с 23 февраля и выразили слова благодарности всем тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг.

Ребята создали открытки с поздравлениями, аппликации и поделки, а также написали военнослужащим простые, но очень теплые и искренние слова, которые именно сейчас им так необходимы.

Дети высказали пожелания успешного выполнения боевых задач и возвращения солдат домой живыми и здоровыми.

«Я желаю тебе поскорее вернуться домой. Спасибо, что защищаешь нашу Родину», — написали школьники.

«Легкой службы, я верю в тебя, чтобы мы выиграли», — пишут дети.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону