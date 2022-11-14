«Я же не придумал эти цифры»: Путин поспорил с главой Алтайского края об инвестициях

Объяснить причины спада инвестиций в основной капитал попросил Президент России Владимир Путин губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Этот вопрос, по его мнению, необходимо рассматривать как «системную проблему» и искать пути ее решения. Однако в ответ Томенко заявил, что власти региона такой динамики не фиксируют.

«Спад инвестиций в основной капитал у нас, в общем-то, не просматривается, там по состоянию на сегодняшний день у нас довольно стабильная ситуация», – сказал Томенко Путину. По его словам, до 85% инвестиций – это внебюджетные вложения от бизнеса.

«Все-таки, Виктор Петрович, я не придумал эти цифры, у меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%. Правда, за предыдущие годы – 2020-й, 2021-й годы, при том, что в России рост был 7,2%. <…>», – ответил Путин (цитата по сайту Кремля).

Глава региона сообщил, что объем инвестиций в последние годы составлял примерно от 110 млрд до 125 млрд рублей. Он также призвал включить в федеральную адресную инвестиционную программу строительство домов малой мощности для сельских поселений.

«Соответствующие поручения Правительству будут направлены», – ответил Путин.

Добавим, что встреча Президента РФ с главой Алтайского края прошла в режиме видеоконференции.