«Я ждал этого шанса»: Казанцы на пунктах сбора рассказали о реакции на повестку

Сегодня с самого утра на площадке у военкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани начали собираться жители города, которые первыми получили повестки. Очередей и неразберихи не было, мужчины с присущим им спокойствием ожидали на улице вызова в здание комиссариата. Однако и на вопросы журналистов отвечали не охотно. Лишь говоря, что выбрали правильный путь служения Родине.

Ожидая своей очереди, ребята рассказывали о том, кто как получил повестку. К кому-то пришли домой, а были и те, кто пошел в военкомат сам, по велению сердца.

Один из мобилизованных — 31-летний рабочий завода Ильнур. Повестку ему принесли на дом — вручили и сказали, где и во сколько быть.

«Как видите, я уже с вещами. К мобилизации нормально отношусь, ни радости, ни горя особого не было, позвали и позвали. Маме первое время не говорил, она до сих пор расстраивается. Сначала у нас будет подготовка, около двух недель, а дальнейшую информацию нам сообщат позже», — рассказал Ильнур.

Ильнур прощается с мамой. Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

Еще один житель Казани, который пришел сегодня на пункт сбора — 45-летний рядовой запаса Дмитрий. Он, узнав о мобилизации, не стал ждать представителей комиссариата и отправился к ним сам.

«Повестка мне не приходила, я сам пришел в военкомат и получил ее. Я считаю, что должен помочь своей Родине и ждал подобного шанса. Можете не верить, но мне скучно жить, а это тоже одна из причин», — поделился мужчина.

Однако, первый день мобилизации не обошелся без накладок. Так, сотрудник оборонного предприятия Николай оказался на пункте сбора, по его словам, по ошибке работодателя.

«Мне вручили повестку сегодня на работе. После посещения военкомата, я планирую вернуться на предприятие и продолжить рабочий процесс. Я работаю на военном предприятии и никак не подлежу мобилизации, произошла ошибка. Списки с отслужившими людьми с военной специальностью подали не вовремя, поэтому я приехал прояснить ситуацию. Стою, жду, когда приедет мое руководство», — сообщил Николай.

Работники военного предприятия возвращаются домой Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

Когда ребята стали заходить в военкомат, корреспонденту «Татар-информа» удалось задать несколько вопросов военному комиссару Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Евгению Твердохлебу. Офицер рассказал, что информация о том, что сотрудники военкоматов отлавливают на улицах мужчин и вручают им повестки – абсолютный фейк.

«Мобилизованные мужчины приходят к нам строго по плану, к счастью, никто не убегает. Поэтому не верьте слухам, что военкоматы кого-то ловят на улице и вручают повестки. Это просто абсурд», – заявил Евгений Твердохлеб.