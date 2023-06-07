«Я запросил убежище — я его получил»: Сноуден объяснил, почему остался в России

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден рассказал, что изначально не думал оставаться в России, однако другие страны не смогли обеспечить ему должной безопасности. Об этом передает РИА Новости.

«В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — рассказал в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble беженец.

Экс-сотрудник американских спецслужб пояснил, что во время 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» обращался ко многим странам в поисках политического убежища, однако ряд из них опасались реакции США, а другие — не были уверены в возможности обеспечить его безопасность.

«Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», — заключил Сноуден.

В июне 2013 года Сноуден инициировал крупный международный скандал, передав Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. Он вылетел в Гонконг, затем — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне «Шереметьева».

После отказов со стороны многих других стран Москва предоставила экс-сотруднику американских спецслужб временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В 2014 году Сноудену выдали вид на жительство, а в сентябре 2022-го бывший сотрудник АНБ получил российское гражданство.