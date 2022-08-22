«Я за искусственный интеллект, но чтобы были реальные результаты. Ничего мутного»

Импортозамещение стало основной темой заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в Доме Правительства РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Как предприятия обеспечивают технологическую независимость и зачем при выпуске битума планируют использовать искусственный интеллект – в репортаже «Татар-информа».

Дарья Борисова: «Посмотрев на то, что нам технически необходимо для обеспечения производства, мы увидели, что большинство компонентов можно найти в России» Фото: president.tatarstan.ru

«Даже то, что мы можем получить из дружественных стран, завтра можем не получить»

Об импортозамещении в нефтехимической отрасли Президенту РТ рассказала представитель СИБУРа, курирующая направление «Развитие и инновации», Дарья Борисова.

«Посмотрев на то, что нам технически необходимо для обеспечения производства, мы увидели 749 компонентов из недружественных стран, которым так или иначе надо искать замену. Понятно, когда нужно здесь и сейчас. Единственный наш инструментарий – импорт из дружественных стран. Естественно, основной страной является Китай. При этом выяснилось, что большинство компонентов можно найти здесь (в России, – прим. Т-и)», ­­­­– отметила она.

Далее эксперт рассказала про разработки, которые уже инициированы не только для собственной технологической независимости, но и в интересах всей отрасли. Один из таких примеров – разработка технологии производства латекса для медицинских перчаток. «В России до пандемии не было ни производства латекса, ни перчаток. Это все – импорт из Азии, она является лидером в производстве. Мы сделали пилот в Красноярске, где можем производить небольшие объемы латекса – около 3-3,5 тыс. тонн», – уточнила она.

Эксперт рассказала про разработки, которые уже инициированы. Один из таких примеров – разработка технологии производства латекса для медицинских перчаток Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Борисова отметила, что сейчас компания продолжает разработку нового продукта, и предложила компаниям из Татарстана присоединиться к проекту.

Также она заявила, что татарстанские предприятия могут стать партнерами в тестировании спецполимеров – полиэфирэфиркетона (ПЭЭК). «Спецполимер ПЭЭК – новый не только для российского, но и международного рынка, материал с высокими термомеханическими характеристиками. В мире он производится с 2015 года, используется в машиностроении, для авиации, 3D-печати и нефтегазовой промышленности. Мы находимся на стадии масштабирования на уровне лаборатории. Запрос скорее для отраслей потребления – кто мог бы быть партнерами для тестирования с целью дальнейшей доработки продукта. Когда мы обеспечим доработку продукта до необходимого качества и масштабирования технологии, у нас возникнет возможность обсуждать локализацию производства, в том числе в республике», – отметила она.

«Наверное, нам пора создавать индустриальные парки и технопарки. Подключить науку и другие отраслевые институты», – прокомментировал Президент РТ Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов отметил, что представленные предложения относятся к «очень важной теме».

«Может, нам выйти с инициативой о госпрограмме, чтобы получить капитальные гранты или поддержку. Я подумал, вы правильно сказали. Наверное, нам пора создавать индустриальные парки и технопарки, куда бы могли прийти те, кто хочет этим заняться. У нас есть ОЭЗ «Алабуга», технопарк «Химград». Давайте мы вместе рассмотрим площадки. Даже то, что мы можем получить из дружественных стран, завтра можем не получить. Поэтому, в конце концов, мы должны иметь несколько поставщиков. Вообще эта задача стратегически важна, мы готовы предоставить помещение и поучаствовать на площадках в Нижнекамске, «Оргсинтезе». Подключить науку и другие отраслевые институты. Никто нам ничего не сделает, пока мы сами не сообразим», – прокомментировал Президент РТ.

«Надо формировать спрос внутри страны»

Примерами импортозамещения поделился генеральный директор НПО «Татэлектромаш» (Набережные Челны) Ильдус Исламов. Он выступил с докладом о производстве автокомпонентов на предприятиях ТЭМПО.

«Жизнь за счет импорта завершилась. То, что раньше получалось за счет импорта, приходится сейчас делать самим», – сказал он.

Спикер отметил, что холдинг занимается двумя основными сферами деятельности – машиностроением и металлургией. «ЗТО – завод транспортного электрооборудования (входит в группу “Татэлектромаша” – основной поставщик тяговых электродвигателей и генераторов для российских железных дорог, карьерных самосвалов «БелАЗ» и горнодобывающего оборудования. Объем производства по сравнению с прошлым годом вырос в два раза», – сказал он.

По его словам, «выше крыши» загруженность и у другой компании группы – «Технотрон». «Сейчас мы начали работать и серийно поставляем панель приборов на «Урал». Осваиваем три вида изделий по программе технологического суверенитета по производству стального поршня для двигателей КАМАЗ Р6 и других российских двигателей», – сказал он.

Фото: president.tatarstan.ru

Подводя итоги, Исламов подчеркнул: «Не надо искать спрос на стороне. Надо его формировать внутри [страны]. Пока у нас проблем нет. Спасибо, Рустам Нургалиевич, вы всегда поддерживаете. До вас всегда можно дозвониться, всегда моментально реагируете. Будут проблемы – позвоню».

Однако о трудностях в импортозамещении рассказал следующий докладчик – начальник конструкторского бюро неметаллических изделий и материалов КАМАЗа Александр Летуновский. Он начал с проблем КАМАЗа, связанных с импортозамещением деталей резинотехнических изделий (РТИ).

«На сегодняшний день ориентировочный объем закупок РТИ на КАМАЗе составляет от 1,5 млрд рублей в год. Из них на импортные изделия, которые находятся в дефиците, – манжеты и ремни – приходится около 162 млн рублей. И на шинные направления – 546 млн рублей», – отметил он.

Спикер добавил, что манжеты для грузовиков и уплотнители стекол, дверей автомобилей К5, относятся к тем изделиям, которые сегодня в России не выпускаются.

«На сегодняшний день по этим направлениям мы работаем с турками. Ранее закупали их у европейских предприятий. По ремням у нас проблема не так остро стоит, потому что у нас производители частично занимаются, но не покрывают тех объемов, которые нам нужны», – сказал он.

Президент Татарстана призвал создавать технологии и производить продукцию, причем не только для КАМАЗа, но и для всего автопрома. «Вместе с КАМАЗом мы должны двигать и других партнеров. Это государственная задача. Наш коллега – Альберт Каримов отвечает (в Минпромторге России, – прим. Т-и) за автопром. Мы можем поддержку получить. Это же хороший стабильный бизнес», – отметил он.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин добавил, что «двигать партнеров» нужно не только с КАМАЗом, но и с АвтоВАЗом и другими автомобильными предприятиями.

«КАМАЗ для нас важнее. Потому что у АвтоВАЗа есть свой папа, а КАМАЗ наш», – пошутил Президент РТ.

В качестве предложений Лариса Хабуллина предложила создать центр компетенций, выполняющий роль экспертного центра, а также технологический полигон для тестирования инновационных решений Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане могут создать Центр компетенций высокотехнологичных разработок в области энергетики

О создании Центра компетенций высокотехнологичных разработок в области энергетики рассказала первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Наш проект направлен на создание, сбор, тестирование и внедрение инновационных решений в распределительных сетях до 110 кВ. Был выбран этот сегмент, потому что в основном здесь генерируется основная проблематика сетевых компаний – наличие перекрестного субсидирования, большая протяженность сетей и неравномерное потребление, запасы мощности, которые перекладываются на крупнопромышленных потребителей», – сказала она.

По словам Хабибуллиной, в 2021 году в Татарстане было произведено 34 тыс. новых подключений. «Такое развитие энергосистемы может привести к точке невозврата. Мы понимаем, что у нас инвестиционные заделы отвлекаются на затраты содержание сетей. Мы понимаем, что у нас инвестиционный задел снизился, все перешло на содержание объектов», – уточнила она.

В качестве предложений Хабибуллина предложила создать центр компетенций, выполняющий роль экспертного центра, а также технологический полигон для тестирования инновационных решений. «Надо погрузиться в то, что вы сказали. Работа нужная», – отметил Президент.

Искандер Бариев: «Мы предлагаем внедрить технологию искусственного интеллекта, которая будет рекомендовать оптимальный технологический режим производства» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Битум, изготовленный с помощью искусственного интеллекта»

Про решение задач по поиску новых рецептур и оптимизации технологий производства в нефтехимической отрасли с помощью искусственного интеллекта рассказал первый проректор – заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев.

«Я бы хотел коротко доложить», – с таких слов начал выступление Бариев. Президент Татарстана прервал докладчика и попросил его говорить расширенно. «Нам не надо коротко. Мы конкретно должны заинтересоваться и использовать наработки», – отметил он.

«Мы за счет алгоритма искусственного интеллекта сокращаем количество реальных исследований, переводя их в электронный вид. Если говорить про СИБУР и ТАНЕКО, мы решаем две задачи – прогнозирование технологического параметра в процессах производства с помощью искусственного интеллекта», – сказал он.

В качестве примера он привел ТАНЕКО, где в 2023 году планируют запустить производство битума. «Нам поставили задачу создать возможности производства продукции под конкретные потребности клиентов, для обеспечения конкуренции. Мы предлагаем внедрить технологию искусственного интеллекта, которая будет рекомендовать оптимальный технологический режим производства на основании информации о сырье и готовой продукции», – сказал он.

Минниханов обратился к директору ТАНЕКО Илшату Салахову, чтобы уточнить детали проекта.

«На сегодняшний день, чтобы заработала система, о которой говорит Искандер, нужны определенные данные по физическому и химическому продукту сырья. В данный момент эта наработка ведется. Если наработки не будет, то программа не заработает», – сказал он.

Выслушав директора, Президент РТ рассказал анекдот:

«Кузен-осетин продает против грызунов яд. Его все покупают, а один умник, как я, спрашивает: “А как его можно использовать?” “Очень просто, – сказал кузен. – Вы этого грызуна поймали, связали, рот открыли, туда порошок положили, и всё, он умрет”. Второй спрашивает: “А если я его поймал, то могу и так убить?” Продавец ответил: “Да, если так сделаешь, тоже будет правильно”».

«Главное, чтобы как в этом анекдоте не было. Я за искусственный интеллект, но чтобы были реальные результаты. Ничего мутного», – сказал он.

Рустам Минниханов отметил, что обязательно поинтересуется у компании ТАНЕКО, как реализуется проект.

«По ТАНЕКО я обязательно поинтересуюсь: “Как ваш битум? Качественный ли он?” Мы [потом подпишем]: битум, изготовленный с помощью искусственного интеллекта. И дорогу подпишем: дорога, построенная с использованием искусственного интеллекта», – заключил Президент.